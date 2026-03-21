El regreso monumental de BTS encendió Seúl y el mundo

Cuatro años sin un escenario parecen eternos cuando se trata de un fenómeno como BTS, pero la noche del sábado en el corazón de Seúl dejó claro que el vínculo entre el grupo y su comunidad sigue intacto.

Desde las primeras horas de la mañana, el centro de la ciudad se convirtió en un punto de peregrinaje para los ARMY, que buscaban un lugar entre la multitud para presenciar el regreso que llevaban esperando desde 2022.

Cuando uno de los integrantes saludó con un potente “¡Hola Seúl, estamos de vuelta!”, la plaza, con unos 260,000 fans, explotó en un grito al unísono que recordó la magnitud cultural que el septeto ha construido a lo largo de la última década.

Un escenario emblemático para una noche esperada

El grupo eligió como anfitrión el histórico palacio de Gyeongbokgung, cuyo entorno convirtió el reencuentro en un acto simbólico para unos artistas considerados los “reyes del k-pop”. La presentación se transmitió en vivo en todo el mundo a través de Netflix, permitiendo que millones de personas en 190 países se sumaran a la celebración sin importar la distancia.

Aunque la emoción dominaba el ambiente, un aviso de última hora preocupó a los fans porque RM, líder de la agrupación, sufrió una lesión en el tobillo durante los ensayos. Luego explicaron que su participación estaría “limitada en ciertos elementos de la actuación”, pero eso no impidió que RM se hiciera sentir, incluso con movimientos reducidos.

La presentación funcionó como antesala de una gira mundial que incluye 82 fechas y varias paradas en Latinoamérica, entre ellas Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, además de una escala en Madrid.

Un estreno arrasador con “ARIRANG”

El concierto también sirvió como lanzamiento en vivo del nuevo álbum “ARIRANG”, publicado apenas un día antes. El disco marcó un hito inmediato al vender 3,98 millones de copias en su primer día.

Con 14 canciones que exploran rap, fusiones rítmicas y nuevas texturas experimentales, “ARIRANG” toma su nombre de una pieza folclórica coreana asociada con la nostalgia y la distancia. Además del espíritu tradicional que inspira el título, el álbum reúne colaboraciones con productores y artistas occidentales, lo que aporta un contraste sonoro que conectó de inmediato con los asistentes.

Seguridad extrema en una jornada multitudinaria

El operativo en torno al concierto también estuvo a la altura de la magnitud del evento. Autoridades locales y la agencia del grupo HYBE desplegaron un sistema de seguridad que incluyó más de 6,700 agentes policiales y 8,200 miembros de personal adicional. Se cerraron accesos, se levantaron barricadas y se restringió el ingreso a museos y estaciones de metro cercanas para controlar la enorme afluencia.

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