Congresista de NJ Nellie Pou impulsa proyecto para prohibir que agentes de ICE realicen operativos durante la Copa Mundial

NUEVA YORK – La congresista demócrata de Nueva Jersey, Nellie Pou, coauspicia un proyecto de ley introducido esta semana que busca prohibir que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realicen operativos migratorios dentro de una milla de donde se estén llevando a cabo los partidos de fútbol y festivales asociados con la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

Además de Pou, los congresistas demócratas de NJ y Mississippi, LaMonica McIver y Bennie Thompson, respectivamente, respaldaron la medida.

“Safe Passage to the World Cup Act” o “Ley para Salvar la Copa Mundial” fue introducida por el también demócrata, pero de California, Eric Swalwell, el 18 de marzo.

El texto del H.R.7988 dispone que “ningún fondo federal puesto a disposición del Departamento de Seguridad Nacional o del Departamento de Justicia pueda utilizarse para llevar a cabo actividades de aplicación de la ley de inmigración civil en el transporte público o en centros de transporte público, desde el 11 de junio de 2026 hasta el 19 de julio de 2026”.

La provisión aplicaría a cualquier área estadística metropolitana que albergue un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 o FIFA Fan Festival; y para otros fines.

La legisladora de origen boricua que representa al distrito 9 declaró que la legislación busca garantizar que migrantes puedan disfrutar de los eventos relacionados con el mundial y no que estén temerosos de intervenciones por parte de oficiales de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“A menos de 90 días del inicio, la Copa Mundial debe unir al mundo, no dejar a las familias preguntándose si agentes de ICE estarán esperando afuera de los estadios”, planteó la representante mediante un comunicado.

Pou mencionó los cuestionamientos que le hizo al director de ICE, Todd Lyons, en medio de una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de Cámara el mes pasado en la que este no descartó intervenciones en espacios donde se estuvieran realizando actividades vinculadas al evento deportivo.

“Cuando recientemente le pedí al director de ICE una simple garantía de que se mantendrían alejados de los partidos, se negó. Eso es inaceptable. Por eso mi legislación traza una línea clara en la cancha: no a las redadas de ICE. No puede haber un torneo exitoso si los aficionados y los jugadores están mirando por encima del hombro. Queremos que las fuerzas del orden se enfoquen en una seguridad sólida para la Copa Mundial, no en cumplir cuotas de control migratorio. No debemos permitir que el miedo defina este momento ni arruine los partidos”, afirmó en el parte de prensa de este viernes.

La representante es miembro de mayor rango del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la Cámara, que es el encargado de supervisar los preparativos de seguridad para la Copa Mundial.

El evento se celebrará durante las mencionadas fechas en Estados Unidos, México y Canadá. El mundial contará con 11 sedes en EE.UU. que incluyen estados como NJ, Nueva York, California, Florida, Texas y Pennsylvania.

El distrito 9 que representa Pou será sede de varios partidos de la Copa Mundial, incluido el partido final en East Rutherford.

Pou se había expresado sobre el asunto en la red social X en respuesta a unos comentarios de la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, en los que esta señaló que no se había aprobado financiamiento para la seguridad en la Copa Mundial.

“Aún no se han otorgado fondos bajo el programa de subvenciones para la Copa Mundial de la FIFA. Cuanto más tiempo pase el DHS sin financiamiento, menos preparado estará nuestro país para enfrentar amenazas durante la Copa Mundial y America 250”, alegó Noem.

A esto, la congresista respondió: “Esto simplemente no es cierto. El financiamiento para la seguridad de la Copa Mundial se convirtió en ley el verano pasado y estos partidos han estado programados durante años. El propio aviso de oportunidad de financiamiento del DHS para este programa indicaba que la fecha prevista de adjudicación sería ‘a más tardar el 30 de enero de 2026’. Mucho antes del estancamiento en el financiamiento. Es hora de que el DHS haga su trabajo”.

La semana pasada, en un artículo de opinión publicado en The Guardian, Pou planteó que la retención de fondos para la seguridad del mundial sigue siendo un problema.

“El primer problema es el dinero. El Congreso asignó $625 millones de dólares para ayudar a las 11 ciudades estadounidenses que albergarán partidos de la Copa Mundial a hacer frente a la inminente avalancha de visitantes. Cada uno de los 104 partidos tendrá la magnitud logística de un Super Bowl. Las fuerzas del orden estatales y locales tendrán las manos llenas y necesitarán hasta el último dólar. Pero el dinero aún no ha llegado a estas ciudades. A unos cuatro meses de distancia, ni una sola de esas ciudades ha recibido un dólar de esos fondos”, expuso en el escrito.

De acuerdo con la congresista, “no se trata de retrasos abstractos”, sino de “amenazas” para eventos que las ciudades llevan años planificando. “El Departamento de Seguridad Nacional administra estas subvenciones a través de la FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y debe liberar estos fondos. Cada día de retraso hace aún más difícil de resolver un desafío logístico de por sí complejo”, señaló.

La segunda amenaza que enfrentan los juegos es ICE, según la demócrata.

“Le pregunté directamente a Todd Lyons, director del ICE: ¿descartaría la realización de actividades de control y aplicación de la ley en las sedes de la Copa del Mundo, o en sus alrededores, durante este verano? No lo hizo. Por el contrario, describió la presencia del ICE como una ‘pieza clave’ de la seguridad de la Copa del Mundo. Se negó a descartar el uso de equipos tácticos de intervención: el mismo tipo de unidades desplegadas en Minneapolis, donde agentes federales abatieron recientemente a tiros a dos ciudadanos estadounidenses”, cuestionó.

Hace más de un mes que el DHS permanece cerrado porque demócratas y republicanos en el Congreso no se ponen de acuerdo sobre una ley de financiamiento. El cierre no solo ha afectado a las oficinas migratorias bajo la sombrilla del DHS, también a dependencias como la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA) y FEMA.

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