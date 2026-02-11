Nellie Pou presenta medida en el Congreso para que agentes de ICE no oculten o retiren las placas de matrícula de sus vehículos

NUEVA YORK – Un proyecto de ley presentado esta semana por la congresista demócrata de Nueva Jersey, Nellie Pou, busca prohibir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) oculten o retiren las placas de matrícula de sus vehículos.

El fin de la Ley para la Protección del Acceso a las Placas para la Transparencia y la Aplicación de la Ley (Protecting License-plate Access for Transparency and Enforcement Act) o ley PLATE es garantizar mayor escrutinio y rendición de cuentas por parte de los oficiales en medio de intervenciones de control migratorio.

La iniciativa responde a las denuncias de que, como práctica generalizada, los oficiales de la agencia manipulan las placas de sus vehículos para ocultar sus identidades y no responder por acciones que exceden el marco legal.

Previo a la introducción del H.R. 7449 el lunes y su referido al Comité de la Judicatura y al de Seguridad Nacional de la Cámara, Pou había enviado una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, para pedir explicaciones sobre el modus operandi de los oficiales con respecto a las placas.

La legisladora, que representa al distrito 9, expresó en la misiva su preocupación de que los agentes estén evadiendo leyes estatales al incurrir en dichas acciones.

“Le escribo para expresar mi profunda preocupación por los recientes informes que indican que agentes federales del DHS, incluyendo ICE y la CBP, han estado evadiendo las leyes estatales de transporte al retirar, intercambiar o usar indebidamente placas de matrícula”, señaló la congresista en el documento enviado a Noem la semana pasada.

Pou consideró el “incumplimiento” por parte del DHS de las leyes estatales relacionadas con la exhibición y mantenimiento de placas de matrícula visibles otro ejemplo del “flagrante desprecio de la agencia por el estado de derecho”.

“La continua falta de identificación adecuada por parte del ICE y la CBP, sumada a su negativa a quitarse las mascarillas, ha generado temor e incertidumbre entre los estadounidenses”, expuso.

En el comunicado en el que se anunció la legislación, se explica que cada estado y territorio de Estados Unidos establece sus propias normas sobre el registro vehículos y la exhibición de placas.

En el caso de Nueva Jersey, todos los vehículos deben exhibir placas delanteras y traseras y las mismas deben colocarse entre 30 y 120 cm (12 a 48 pulgadas) del suelo para garantizar que sean legibles. Manipular, ocultar o cubrir placas de vehículos con plásticos, vidrios o u otro material es ilegal.

De igual manera, la ley de Nueva York prohíbe ocultar, encubrir o distorsionar las placas de los vehículos.

Con anterioridad, el DHS estableció las Directrices de Gestión de Activos e Instalaciones, mediante las que se exige que “todos los vehículos motorizados propiedad de ICE o arrendados por ICE deben exhibir placas del DHS o de la GSA (Administración de Servicios Generales), salvo que estén exentos”.

El proceder de los oficiales de agencias del DHS como ICE lleva en cuestionamiento desde hace meses o desde que la Administración Trump comenzó a incrementar los operativos antimigratorios para adelantar la agenda de deportaciones masivas del republicano.

A los agentes, no solo se les ha criticado por la ausencia de placas en sus vehículos, también por el hecho de que muchos de ellos se cubren el rostro y no cargan con identificación oficial.

Precisamente, estos asuntos están bajo discusión, al momento, en el Congreso a días de que expire el financiamiento para el DHS.

Demócratas y republicanos buscan llegar a un acuerdo para que la agencia no quede inoperante el 13 de febrero.

Sin embargo, la minoría exige una serie de disposiciones legislativas que garanticen que los agentes federales sigan el debido proceso de ley, no incurran en detenciones arbitrarias y no se excedan en el uso de la fuerza.

Pou forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara.

Como parte de sus gestiones, ha pedido la renuncia o el despido de Noem en varias ocasiones por entender que ha priorizado intereses políticos sobre la seguridad pública. Pou es, además, una de los casi 200 congresistas que respaldan un juicio político contra la funcionaria. El 14 de octubre pasado, Pou encabezó una carta que suscribieron otros 11 miembros de la delegación de NJ en el Congreso para pedirle a la secretaria del DHS que restablezca los fondos federales para subvenciones de seguridad que están siendo recortados por la Administración Trump en casi un 50 %. Por otro lado, el 26 de enero de este año, la congresista de origen boricua se sumó al llamado en otra misiva para que Noem responda sobre las muertes ocurridas bajo custodia de la CBP y de ICE.

