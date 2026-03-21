Los 10 productos más vendidos en Walmart por el Spring Break: el último es vital

La llegada del Spring Break en Estados Unidos implica escapadas a la playa o salidas rápidas que, en muchas ocasiones, no permiten planificarse con tiempo. Sin embargo, algunos supermercados como Walmart tienen publicado un catálogo de productos que cubren necesidades básicas durante un viaje.

Desde productos de higiene, hasta accesorios para mayor comodidad, Walmart comparte su lista de artículos más vendidos, que refleja una prioridad clara: practicidad, cuidado personal y prevención.

Los 10 productos más vendidos en Walmart para el Spring Break 2026

1. Aquaphor Ungüento Curativo Tamaño de Viaje 1.75 oz

Ideal para piel seca o irritada, este ungüento es un aliado frecuente en viajes largos o climas extremos. Su tamaño compacto facilita llevarlo en cualquier bolso. Precio: $6.28

2. iFLY Fibertech 3.0 Maleta Rígida 28 pulgadas

Una maleta resistente y expandible, diseñada para viajes más largos. Sus ruedas giratorias la convierten en una opción cómoda para aeropuertos. Precio: $89

3. eos Shea Better Loción Corporal Vainilla Cashmere 2.5 oz

Hidratación rápida en tamaño de viaje. Su aroma suave y textura ligera la hacen popular para llevar en el equipaje de mano. Precio: $4

4. Garnier Fructis Sleek and Shine Champú 12.5 oz

Pensado para controlar el frizz, este champú es una opción accesible para mantener el cabello bajo control en ambientes húmedos. Precio: $3.96

5. Listerine Pocketmist Spray Menta Fresca 2 pack

Una solución rápida para el aliento fresco durante viajes o actividades prolongadas fuera de casa. Precio: $6

6. Steripod Protector de Cepillo de Dientes Clip-On 2 pack

Protege el cepillo de dientes de bacterias y suciedad. Es uno de los accesorios más prácticos para mantener la higiene en movimiento. Precio: $6.12

7. Advil Liqui-Gels Minis 200 mg 80 unidades

Un básico para dolores de cabeza o fiebre. Su presentación compacta facilita su transporte en viajes. Precio: $11.53

8. PURELL Gel Desinfectante de Manos 1 oz

Pequeño, accesible y fácil de llevar. Se mantiene como uno de los productos más utilizados para higiene rápida. Precio: $1

9. Protégé Almohada de Cuello Memory Foam

Pensada para vuelos o trayectos largos, ayuda a descansar mejor y evitar molestias cervicales. Precio: $12.58

10. Neutrogena Ultra Sheer Protector Solar SPF 70 3 oz

Este producto se posiciona como el más importante de la lista. La protección solar es clave durante el Spring Break, especialmente en destinos de playa o actividades al aire libre. Su fórmula ligera y de rápida absorción permite usarlo a diario sin dejar sensación grasosa. Precio: $9.98

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