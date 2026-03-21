Los riesgos de tomar omeprazol y otros antiácidos a diario, según expertos

Es uno de los medicamentos más comunes en Estados Unidos. Se consigue sin receta, alivia rápido la acidez estomacal y mucha gente lo toma durante semanas, meses o incluso años. El problema es que el omeprazol —y otros antiácidos similares— no fue pensado para usarse así. Lo que empieza como una solución puntual puede terminar convirtiéndose en un hábito diario. Y ahí es donde aparecen las dudas (y los riesgos).

En EE.UUs, los antiácidos de venta libre —como el omeprazol, la famotidina o los clásicos a base de calcio— forman parte del botiquín cotidiano de millones de personas. Lo que muchos no saben es que estos medicamentos están pensados para usos puntuales, no como solución diaria.

Sin embargo, su fácil acceso y efecto rápido hacen que se utilicen de forma prolongada sin supervisión, algo que médicos y organismos de salud vienen advirtiendo desde hace años.

Millones de personas toman antiácidos en EE.UU (y desconocen sus riesgos)

Las cifras muestran la dimensión del fenómeno. Según los National Institutes of Health, entre un 10% y un 15% de la población adulta en EE.UU. usa inhibidores de la bomba de protones (como el omeprazol).

A su vez, estudios citados por la Food and Drug Administration y publicaciones médicas estiman que hasta el 20% de los adultos presenta síntomas frecuentes de acidez o reflujo, lo que impulsa el consumo de estos fármacos.

El uso frecuente de antiácidos como el omeprazol es común en EE.UU., pero su uso prolongado puede tener riesgos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El problema no es el medicamento en sí, sino el uso sin control: cuando se convierten en rutina, pueden enmascarar problemas más serios o generar efectos secundarios que pasan desapercibidos.

Para qué sirve realmente el omeprazol

El omeprazol pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones (IBP). Su función es reducir la cantidad de ácido que produce el estómago. Se utiliza para tratar:

Reflujo gastroesofágico (GERD).

Úlceras gástricas.

Inflamación del esófago.

Según la Food and Drug Administration, su uso sin receta está indicado solo por períodos cortos (generalmente hasta 14 días). Ese es el punto que muchos pasan por alto.

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El problema del uso prolongado

Tomar omeprazol más tiempo del recomendado no siempre genera síntomas inmediatos, pero sí puede tener efectos a largo plazo. Instituciones como los National Institutes of Health y la Mayo Clinic advierten sobre posibles consecuencias cuando se usa de forma continua sin supervisión médica.

Entre los riesgos asociados se destacan:

Deficiencia de vitamina B12 (clave para el sistema nervioso).

Problemas renales en casos prolongados.

Mayor riesgo de infecciones digestivas, al reducir el ácido que actúa como defensa.

Disminución en la absorción de minerales como calcio y magnesio.

De nuevo: no es que el medicamento sea peligroso en sí, sino que no está pensado para uso indefinido sin control.

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Cuándo sí conviene usarlo

El omeprazol sigue siendo un medicamento efectivo cuando se usa correctamente. Los expertos recomiendan:

Usarlo por períodos cortos.

Seguir indicación médica en tratamientos prolongados.

No repetir ciclos sin consultar.

También puede ser parte de tratamientos específicos bajo supervisión médica, especialmente en casos diagnosticados de reflujo o úlceras.

Muchas pastillas para la acidez estomacal son medicamentos de venta libre, pero tienen efectos secundarios. Crédito: Shutterstock

Por qué tanta gente lo usa mal

Hay varias razones por las que el omeprazol se convirtió en un hábito: se vende sin receta, funciona rápido y se percibe como “suave” o seguro. Además, muchas personas lo toman como solución diaria sin investigar la causa del problema.

Como es un medicamento accesible, mucha gente prefiere tomarlo antes de cambiar hábitos o consultar al médico la causas de ese “fuego” en la garganta que puede afecta mucho la calidad de vida.

Qué hacer si sufres acidez frecuente

La acidez frecuente puede ser una señal de algo más que conviene evaluar. Cuando el síntoma es recurrente, lo más importante no es aumentar la dosis, sino entender qué lo está causando.

En muchos casos, el reflujo o la acidez aparecen después de ciertas comidas, al acostarse o en momentos de estrés. Por eso es importante identificar qué hábitos están empeorando el problema y si hay un cuadro de gastritis u otros problemas digestivos.

En tanto, algunas medidas que pueden ayudar:

Evitar comidas muy pesadas o picantes.

No acostarse inmediatamente después de comer.

Reducir alcohol y cafeína.

Mantener horarios regulares.

Y, si el problema persiste, consultar con un profesional.

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