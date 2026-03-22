Así es la moneda de oro de 24K con la imagen de Donald Trump: ¿para qué serviría?

La moneda conmemorativa de oro de 24 quilates aprobada en Estados Unidos por el 250 aniversario de la independencia muestra en su anverso al presidente Donald Trump en el Despacho Oval, con traje y corbata, con expresión seria y los puños apoyados sobre el escritorio.

Sobre su imagen aparece la palabra “Libertad” en forma de arco. Justo debajo se incluyen las fechas 1776-2026, en referencia al periodo que va desde la firma de la Declaración de Independencia hasta el aniversario que se celebrará el 4 de julio.

En la parte inferior se lee “En Dios confiamos”, acompañada de siete estrellas a un lado y seis al otro.

En el reverso, la moneda presenta un águila calva en pleno vuelo, junto a las inscripciones “Estados Unidos de América” a la derecha y “E Pluribus Unum (De muchos, uno)” a la izquierda, elementos tradicionales de la simbología del país.

El diseño fue aprobado por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, integrada por miembros nombrados por el propio presidente, lo que permitió avanzar hacia su producción por parte de la Casa de la Moneda.

De acuerdo con la jefa interina de diseño del organismo, Megan Sullivan, el modelo final se presentó al mandatario junto a otras propuestas, y fue él quien seleccionó el diseño definitivo.

¿Para qué servirá la moneda con la imagen de Donald Trump?

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, describió la pieza como una “hermosa moneda conmemorativa” y afirmó que busca representar el espíritu del país de cara a su 250 aniversario.

La moneda no está destinada a circular y será acuñada en una edición limitada, principalmente para coleccionistas interesados en conservar este hito histórico, según un reporte de Telemundo.

Aún no se han definido su tamaño ni su valor nominal, aunque funcionarios indicaron que podría ser más grande que otras monedas de oro emitidas previamente.

Algunos comisionados sugirieron que la pieza tenga un tamaño superior al habitual, en línea con la preferencia de Trump por formatos grandes, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

La Casa de la Moneda ha evaluado dimensiones mayores a las de su moneda estándar de una onza, que mide aproximadamente 3,3 centímetros de diámetro.

Aunque la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en monedas de curso legal, autoridades del Tesoro señalaron que existe una base legal para emitir monedas conmemorativas de oro de este tipo, lo que permitió incluir la imagen de Trump en esta pieza.

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