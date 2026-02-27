Trump afirma que México aceptó “sin problemas” el cambio del Golfo de México a “Golfo de América”

El cambio de nombre del Golfo de México volvió al centro del debate público luego de que el presidente Donald Trump, afirmara que México “aceptó sin problemas” la nueva denominación “Golfo de América”.

La declaración del mandatario se registró durante un mitin celebrado este viernes 27 de febrero en Corpus Christi, Texas.

Trump apareció con una gorra con la leyenda “Golfo de América” y expresó su satisfacción por encontrarse en la región, comentario que generó aplausos entre sus simpatizantes.

En su discurso, el republicano explicó que decidió cambiar el nombre al considerar que su país posee el 92% de la costa del Golfo.

“Las resplandecientes costas del Golfo de América. Eso es una de las cosas que hicimos. Hicimos tantas cosas, que es como un, no quiero llamarlo un pequeño detalle, porque es muy importante, pero es como un pequeño detalle. Dije: ‘¿Saben?, deberíamos cambiar el nombre, tenemos el 92 % de la costa’”, declaró.

Trump dijo que México aceptó el cambio a “Golfo de América”

Trump reconoció que México no estaba “encantado” con la modificación, aunque sostuvo que finalmente la aceptó. “No diría que México está encantado, pero lo aceptaron sin problemas”, aseguró.

De acuerdo con información oficial, Estados Unidos posee hasta un 46% de la extensión del Golfo, mientras que México cuenta con aproximadamente el 49% y el resto corresponde a Cuba.

El origen del Golfo de México

Las primeras menciones al Golfo de México datan del siglo XVI, durante el Virreinato de la Nueva España. En 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar dentro del territorio estadounidense la región como “Golfo de América”, una denominación que no cuenta con reconocimiento internacional.

Desde que el mandatario propueso el cambio de nombre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el cambio y anunció que su gobierno presentaría una demanda contra Google por modificar el nombre de Golfo de México en la aplicación Google Maps, hasta el momento la mandataria no ha informado cómo va el proceso.

