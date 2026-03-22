Comité Olímpico Internacional sobre ejecución de luchador iraní: “No podemos cambiar las leyes”

Tras la ejecución del luchador iraní de 19 años, Saleh Mohammadi, por parte del régimen ayatolá, el Comité Olímpico Internacional reaccionó con un comunicado en el que afirmó que “no puede cambiar las leyes” del país.

En un comunicado enviado a FOX News, el COI lamentó el clima global de conflictos y tensiones, y expresó su preocupación por la situación que enfrentan atletas en distintos países, incluidos los iraníes.

The Iranian regime executed 19-year-old Saleh Mohammadi this morning for participating in the January protests.



Awful, just awful. pic.twitter.com/ZU36bXvHtk — Ian Miles Cheong (@ianmiles) March 19, 2026

No obstante, el organismo señaló que, a pesar de recibir cada vez más reportes de casos individuales de maltrato, muchas veces no puede verificar la información que circula en contextos de conflicto.

“Lamentablemente, el mundo de hoy está dividido y lleno de conflictos y tragedias. El COI se preocupa profundamente por la situación de los atletas de todo el mundo y se preocupa cada vez que se entera de casos individuales de maltrato”, indicaron.

“Sin embargo, es muy difícil comentar sobre las situaciones de las personas durante un conflicto o disturbios en un país sin que el COI pueda verificar la información a menudo contradictoria”, añadieron.

Asimismo, el COI señaló que no posee ni poder, ni capacidad de injerencia para influir en las decisiones de un país soberano como Irán.

“El COI, como organización civil y no gubernamental, no tiene ni el mandato ni la capacidad de cambiar las leyes o el sistema político de un país soberano. Este es el papel legítimo de los gobiernos y las respectivas organizaciones intergubernamentales”, puntualizaron.

“El COI es una organización deportiva cuyo mandato y éxito se basan en reunir al mundo en una competencia pacífica. Tenemos que ser realistas sobre la capacidad del COI para influir directamente en los asuntos globales y nacionales”, complementaron.

Saleh Mohammadi ahorcado

El pasado jueves, el régimen de Irán ejecutó al campeón de lucha libre Saleh Mohammadi. El peleador de 19 años fue ahorcado junto a otros dos jóvenes identificados como Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi.

La ejecución de Mohammadi siguió adelante a pesar de las peticiones del Departamento de Estado de Estados Unidos. El asesinato fue confirmado por la agencia estatal iraní Mizan, medio directamente vinculado al Poder Judicial de la República Islámica.

Detención del luchador promesa de Irán

Saleh, que se desempeñaba como luchador grecorromano y era considerado una de las promesas del país, fue arrestado el pasado 18 de diciembre de 2025 durante protestas en Nabut Square, Qom.

El régimen ayatolá lo acusó de participar en disturbios y estar vinculado con la muerte de dos policías con arma blanca. Asimismo, le señalaron tener relación con “operaciones” a favor de Israel y Estados Unidos.

En términos religiosos, fue condenado por “moharebeh” (enemistad contra Dios), un cargo capital en Irán.

Saleh Mohammadi era miembro de la selección juvenil de Irán. Fue campeón juvenil, obteniendo varios títulos en campeonatos nacionales de lucha.



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