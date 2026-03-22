Fracasa propuesta demócrata para acelerar financiación de seguridad de aeropuertos en Estados Unidos

El Senado rechazó este sábado una medida demócrata que buscaba acelerar los recursos para la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA). La votación final registró 41 votos a favor y 49 en contra, con la ausencia de diez legisladores, lo que mantiene paralizada la financiación de la seguridad aérea en el país.

El intento fallido pretendía vincular el presupuesto de la TSA con un proyecto de ley republicano sobre identificación de votantes. Al no prosperar, la seguridad en los aeropuertos se mantiene en una situación crítica debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya cumple cinco semanas sin fondos.

Este cierre ha provocado que el personal de la TSA deje de percibir sus salarios, derivando en un aumento de renuncias y bajas laborales que ha generado retrasos significativos y largas filas en terminales estratégicas como Atlanta, el JFK de Nueva York y Nueva Orleans, informó EFE.

El origen del conflicto político

La negativa de los demócratas a liberar los fondos del DHS responde a los trágicos hechos en Minneapolis, cuando los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti murieron por disparos de agentes federales durante redadas migratorias.

Entre las exigencias demócratas destacan el uso obligatorio de cámaras corporales en los agentes, la prohibición de cubrirse el rostro durante operativos y la restricción absoluta de realizar allanamientos en propiedades privadas si no se cuenta con una orden judicial previa.

Advertencia de Trump sobre los controles de seguridad

Ante la falta de acuerdos en la cámara alta, el presidente Donald Trump emitió una advertencia sobre la operatividad de los controles de seguridad a partir de la próxima semana. El mandatario condicionó la continuidad del esquema actual a la aprobación inmediata de los fondos por parte de la oposición parlamentaria.

El republicano afirmó directamente que planea “encargar a partir del lunes los controles de seguridad de los aeropuertos del país a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban la financiación de la TSA”.

Esta es la quinta vez desde el mes de febrero que el Senado rechaza el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, organismo del cual dependen tanto la seguridad aérea como las agencias de control migratorio.

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