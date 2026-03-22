Gobierno de Trump instala una estatua de Colón cerca de la Casa Blanca

Una estatua de Cristóbal Colón fue instalada en los terrenos del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca, como parte de una nueva acción de la administración del presidente Donald Trump para reivindicar la figura del explorador.

La pieza es una réplica de una estatua que fue derribada y arrojada al puerto de Baltimore en julio de 2020, durante protestas nacionales contra el racismo tras la muerte de George Floyd, de acuerdo con información de la agencia AP.

Desde la Casa Blanca, la colocación se presentó como un gesto de reconocimiento.

“En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que se le honre como tal durante las generaciones venideras”, publicó la institución en la red social X.

La estatua pertenece a la organización Italian American Organizations United, que accedió a prestarla al gobierno federal. Su presidente, John Pica, señaló que están satisfechos con la nueva ubicación.

“Nos complace que la estatua haya encontrado un lugar donde pueda brillar en paz y estar protegida”, afirmó.

La obra, elaborada principalmente en mármol, fue creada por el escultor Will Hemsley, con sede en Centreville, Maryland.

El monumento original había sido destruido el 4 de julio de 2020 por manifestantes, en medio de un contexto en el que varias estatuas de Colón en Estados Unidos fueron vandalizadas.

Los críticos del navegante lo señalan como símbolo de la violencia, explotación y sometimiento de los pueblos indígenas tras la llegada europea a América.

En años recientes, distintas ciudades e instituciones han reemplazado el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas. En 2021, el entonces presidente Joe Biden emitió la primera proclamación oficial para conmemorar esa fecha alternativa.

Trump ha rechazado esa reinterpretación histórica y ha acusado a sectores de izquierda de distorsionar el legado de Colón y ha insistido en restaurar su reconocimiento. “Voy a resucitar el Día de Colón”, declaró en abril pasado.

También criticó a los demócratas por, según dijo, intentar destruir la reputación del explorador y de quienes lo valoran.

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