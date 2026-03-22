Justin Timberlake bromeó con los oficiales durante su arresto por conducir ebrio

El cantante Justin Timberlake intentó que el video sobre su arresto por conducir ebrio en los Hamptons no saliera a la luz. Sin embargo, el video grabado por la cámara corporal de los agentes policiales que lo arrestaron fue difundido este fin de semana. En una parte de la grabación, se observa a Timberlake bromeando con los policías mientras estaba bajo arrestado.

En un momento de su arresto, la estrella pop fue llevada a la comisaría local donde permaneció bajo custodia por una noche. Timberlake, de 45 años, bromeó sobre el hecho de que su raza estuviera etiquetada como “blanca” en un formulario que le pidieron firmar.

Mientras el cantante revisaba la documentación, miró al oficial y le preguntó en tono de broma: “¿Blanco?”.Luego de que el agente se rió, el músico aclaró: “Solo estaba bromeando”. Luego, después de que un oficial de policía confirmó que estaría detenido durante la noche, Timberlake dijo: “Oigan, ustedes son unos locos”.

“No, no me voy a hacer la prueba química. Chicos, no quiero hacerles daño, es decir… —añadió, dejando la frase inconclusa”, dijo el artista a los oficiales. El artista se quejó de que lo estaban “tratando como un criminal”.

En otra parte del video de la detención de Timberlake, el cantante se quejó de que los oficiales lo estaban “tratando” como si fuera un criminal y se negó a someterse a una prueba posterior a su arresto.

Justin Timberlake fue arrestado tras salir del American Hotel and Restaurant en Long Island, Nueva York, el 18 de junio de 2024. En el video de la cámara corporal se observa a los agentes detener a Timberlake mientras conducía su BMW entre carriles y se saltó una señal de alto. El cantante fue sometido a varias pruebas para comprobar su sobriedad pero falló algunas.

El cantante le dijo a los oficiales que había tomado un martini y que estaba siguiendo a sus amigos.

“Les agradezco, muchachos, por hacer su trabajo”, dijo en la grabación. “Sí, les agradezco, muchachos, por hacer su trabajo. Me tomé un martini y seguí a mis malditos amigos a casa y les agradezco, muchachos, por hacer su trabajo”.

Tras su arresto, fue acusado de un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió dos multas : una por saltarse una señal de stop y otra por no mantenerse en el carril. El artista

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