Murió a los 84 años Larry Stahl, exjugador de New York Mets conocido por estropear un juego perfecto

A los 84 años se despidió de este mundo el pasado martes 17 de marzo el exjugador de New York Mets Larry Stahl. El exjardinero falleció en la residencia geriátrica de ‘Caseyville Nursing and Rehab’ en Illinois.

La primera confirmación pública de su muerte provino del medio local RiverBender, en una nota firmada por Dan Brannan, su Content Director.

Además, su obituario oficial fue publicado en MemoriTree, donde se confirmó la fecha, el lugar del fallecimiento y detalles biográficos. Según esa información, la leyenda de la MLB fue cremada.

RIP Larry Stahl, MLB Outfielder

Kansas City Athletics (1964–1966)

New York Mets (1967–1968)

San Diego Padres (1969–1972)

Cincinnati Reds (1973)

September 2, 1972, Broke Cub's Milt Pappas's Bid for a Perfect Game#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/LdNVP0SUhY — LegacyTributes (@InMemoriamX) March 20, 2026

Stahl fue firmado por los Kansas City Athletics en 1960 como agente libre amateur. Pasó varios años en ligas menores. El jardinero no fue drafteado porque esa estructura no existía para el momento, pues comenzó en 1965.

Fue firmado de forma directa. Debutó en la MLB el 11 de septiembre de 1964, como bateador emergente ante los Baltimore Orioles. Una semana después, el 19 de septiembre, dio su primer doble en Las Mayores contra Ralph Terry ante New York Yankees en Yankee Stadium.

Su mejor año con Kansas City Royals fue la temporada de 1966 con 119 juegos, 78 hits, cinco jonrones y .250 de average. En 1967 llegó a los New York Mets en plena reconstrucción del club.

Se desempeñó como outfielder y ocasionalmente como primera base. Estuvo solo dos temporadas. Fue parte del equipo inmediatamente anterior a los “Miracle Mets” de 1969.

Posteriormente, se marchó a los San Diego Padres. Ahí tuvo su etapa más recordada. En 1971 regaló su mejor campaña con 114 juegos, 78 hits, ocho jonrones, 36 impulsadas y .253 de average.

El juego perfecto estropeado

El 2 de septiembre de 1972 en Wrigley Field, Milt Pappas de Chicago Cubs llevaba 26 retirados consecutivos. Stahl entró como bateador emergente.

Con cuenta de 2–2, recibió dos lanzamientos muy cerrados que el umpire Bruce Froemming cantó como bolas y terminaron por romper el juego perfecto.

Stahl ha sido el único bateador número 27 en la historia que ha roto un juego perfecto por ‘walk’. En 1973 disputó su última temporada con Cincinnati Reds.

Participó en la NLCS de 1973 con cuatro turnos, dos hits y .500 de average. Su último juego fue el 30 de septiembre de 1973.



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