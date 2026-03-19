ICE libera a la periodista Estefany Rodríguez tras dos semanas detenida

La periodista Estefany Rodríguez fue puesta en libertad bajo fianza esta noche después de permanecer detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante más de dos semanas, en un caso que defensores de la libertad de prensa califican como un ataque a los derechos constitucionales de comunicadores no ciudadanos.



Fue liberada de un centro de detención en Louisiana tras pagar una fianza de $10, 000 dólares. Su liberación ocurre poco más de dos semanas después de que agentes de ICE la detuvieran en Nashville.

Organizaciones de libertad de prensa presentaron un escrito de amicus curiae ante la corte argumentando que la detención de Rodríguez, reportera de Nashville Noticias “suprime la cobertura informativa crucial y viola sus derechos bajo la Primera Enmienda”, especialmente cuando el gobierno considera desfavorable su labor periodística.

El informe fue presentado por el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP) y suscrito por grupos como la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, el Instituto de Periodismo del Club Nacional de la Prensa y la Asociación de Prensa Extranjera de EE.UU.

Nashville journalist Estefany Rodriguez is now in ICE detention.



She entered the U.S. in 2021 seeking asylum and missed multiple immigration appointments.



Rodriguez reports on immigration cases.pic.twitter.com/nd6apgNz8q — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) March 6, 2026

El arresto de la periodista Estefany Rodríguez

Según el escrito, Rodríguez fue arrestada meses después de cubrir de manera habitual actividades de ICE y antes de que existiera una orden final de expulsión, lo que sugiere que su detención podría haber sido una represalia por su labor informativa.

Defensores de la prensa señalan que este tipo de discriminación por puntos de vista genera efectos amplios, llevando a algunos periodistas no ciudadanos a autocensurarse o a buscar asesoría legal ante posibles represalias.

Durante su estancia en detención, Rodríguez enfrentó condiciones que sus abogados y defensores calificaron de inhumanas.

El lunes pasado, un juez de inmigración ordenó la liberación de Estefany Rodríguez bajo una fianza de $10,000 dólares,



En documentos judiciales presentados por abogados del gobierno se alegó que “los derechos de la Primera Enmienda… pueden no ser siquiera aplicables a un alien ilegal”.

No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó de manera consistente que todas las personas dentro del territorio estadounidense cuentan con ciertas protecciones bajo la Constitución.

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