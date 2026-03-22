Mujer amenaza con una navaja a barbero latino en Los Ángeles: “Volveré y te mataré”

Una mujer amenazó de muerte a un barbero venezolano en Los Ángeles, luego de que aparentemente no le gustara un diseño que le hizo en el cabello de su hijo.

En un video difundido en redes sociales por el propio migrante se observa el momento en que la situación se torna aún más tensa cuando la clienta saca una navaja y asegura que no le importaría matarlo.

Según relató Andrew González, inicialmente la mujer se retiró del lugar con su hijo satisfecha con el resultado e incluso le habría dejado una propina de $2 dólares. Sin embargo, regresó poco después para pedirle que corrigiera el corte del menor.

También comenzó a exigirle la devolución de los $40 dólares que había pagado por el servicio.

“Yo te voy a regresar el dinero porque soy responsable, no sé por qué te pones en esa actitud. Tú me estás amenazando de muerte”, le decía el venezolano, mientras la mujer sacaba el arma blanca de su bolso y lo apuntaba.

El extranjero le devolvió el dinero y ella se marchó molesta del lugar junto a su hijo y un hombre, que aparentemente sería su pareja y padre del menor.

“Tú no me conoces. Me cobró 40 dólares y mire cómo dejó a mi hijo”, se escucha decir a la mujer a otros empleados del lugar. “Yo lo mato, a mí no me importa, ustedes no me conocen. No te preocupes, voy a volver y te voy a matar”, agregó mientras salía del establecimiento.

En respuesta a un compañero de trabajo, González explicó: “La que está violenta es ella. Me está diciendo que le haga otra vez el degradado, que no le gustó el Mickey Mouse, y le dije que estaba bien, que sentara al niño para arreglarle el corte. Pero se pone en esa actitud, no sé por qué. Si le había gustado el diseño y me dejó una propina. Entonces me saca una navaja porque es malandra, me da igual quién sea”.

El video del incidente se viralizó en redes sociales.

En otra publicación, el migrante aseguró que se encuentra bien y que ya interpuso la denuncia. No obstante, contó que la mujer regresó al día siguiente “eufórica” tras la difusión del video.

“El tipo se vino encima, me golpeó y me rompió la nariz. Es un caso que se salió de control, me disloqué la mano con la que trabajo, tengo el dedo hinchado, no he ido al médico. Es sorprendente esta situación, mi familia está preocupada porque estoy aquí echándole ganas”, manifestó.

Indicó que espera conseguir algún video de este segundo altercado para difundirlo en las redes sociales.

“Venía de poner la denuncia y ellos estaban aquí. Gracias a Dios no pasó nada más, temía por mi vida porque en medio de la pelea ella tenía el cuchillo en la mano. En una situación así es mejor evitar, no me gusta pelear con nadie, lo evité lo más que pude, pero terminé defendiéndome. Si logro obtener ese video, lo compartiré para que vean lo que ocurrió”, expresó.

González también inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos derivados del incidente.

“Como barbero, mis manos son todo. En este momento no puedo trabajar con normalidad, lo que me afecta económicamente, además de tener que enfrentar gastos médicos y la necesidad de contratar un abogado para protegerme legalmente”, señaló.

“Estoy creando esta campaña para cubrir gastos médicos por la fractura, pagar asistencia legal y mantenerme mientras me recupero sin poder trabajar”, indicó.

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