Piden $6.75 millones de dólares por la casa donde Francis Ford Coppola escribió “The Godfather”

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en San Francisco, California, que sirvió como hogar para Francis Ford Coppola durante unos años. Durante esa misma temporada, el cineasta escribió “The Godfather”, una de las películas más importantes de su carrera.

La propiedad está disponible actualmente en el mercado de bienes raíces por $6.75 millones de dólares, y su vendedor está haciendo uso de la relación con Coppola para atraer compradores.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como una “extraordinaria propiedad en Mill Valley” que “representa una singular convergencia de arquitectura, paisaje, patrimonio creativo y ubicación”.

Se dice que Coppola fue dueño de la propiedad entre 1970 y 1984, y “The Godfather” se estrenó en 1972. Hay que recordar que el cineasta escribió esta película partiendo del libro homónimo publicado por Mario Puzo en 1969. En el listado también se resalta que en el garaje de la misma propiedad, George y Marcia Lucas editaron “American Graffiti”, película que estrenó en 1974.

La casa principal tiene una extensión de 3,153 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. De su interior, el listado resalta que “combina el carácter histórico con un estilo de vida moderno y refinado”.

La construcción de la propiedad data de 1907, pero se mantiene en buen estado gracias al mantenimiento y reformas que se le han hecho en los últimos años.

Además de la casa principal, esta propiedad incluye una casa de campo independiente y equipada, un garaje con capacidad para varios vehículos y un apartamento para invitados o para alquilar, pues se explica que tiene su propia dirección.

El lugar está rodeado de árboles y cuenta con suficientes áreas verdes y terraza para disfrutar al aire libre, relajarse y alejarse del ruido de las grandes ciudades.

Esta no es la primera propiedad relacionada con Coppola que se ofrece en el último año, pues en verano del 2025 se pedía $2.25 millones de dólares por una casa en Whitley Heights, California, que le perteneció desde 1994 hasta el 2013.

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