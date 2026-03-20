Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas insisten en la venta de su mansión en Nueva York

Durante el verano del 2024, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas ofrecieron por primera vez su mansión en Irvington, Nueva York, por $12 millones de dólares. Ahora, la falta de interesados ha hecho que la poderosa pareja de Hollywood decida rebajar su precio.

Esta no es la primera vez que rebajan su precio, en 2025, un año después de que se pusiera en venta por primera vez, Zeta-Jones y Douglas bajaron el precio de la propiedad a $10 millones de dólares, pero tampoco se volvió más atractiva en el mercado de bienes raíces.

Según informa “Realtor.com”, desde este 19 de marzo la propiedad está nuevamente disponible por $9.75 millones de dólares, una cifra que sigue siendo superior a los $4.5 millones de dólares que la pareja pagó por el lugar en 2019.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se describe la propiedad como “un ejemplo atemporal de la grandeza del río Hudson. Majestuosamente situada en 12 acres de exuberantes jardines, esta extraordinaria propiedad captura todo el esplendor de su entorno idílico. Con vistas panorámicas tanto del paisaje ondulado como de las tranquilas aguas del Hudson, Longmeadow ofrece un entorno sencillamente impresionante”.

Cuando la propiedad entró al mercado en 2024, Zeta-Jones le explicó a “The Wall Street Journal” cuál era la razón por la que había decidido vender. Aseguró que ya había disfrutado del lugar , y que no sería lo mismo con sus hijos ya mayores.

Durante años, la familia pudo disfrutar de una casa principal de 12,000 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con ocho dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque la construcción data de los años 20, esta propiedad ha sido restaurada recientemente. En el listado se destaca que “los espacios irradian una natural sensación de lujo: frescos, cómodos e innegablemente impactantes. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para realzar la experiencia de la vida cotidiana, desde los techos altos hasta las habitaciones de proporciones perfectas que transitan fluidamente de lo formal a lo relajado”.

Además de las comodidades y belleza del interior de la casa principal, este lugar también ofrece extensas áreas verdes con espacio e instalaciones pensadas para el disfrute al aire libre.

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