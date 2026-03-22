Pillan a abuela enviando SMS xenófobo contra migrantes en partido de NBA: “Hispanos locos”

La xenofobia y el clima antimigrante que imperan en Estados Unidos volvieron a relucir. El pasado sábado, una fan fue sorprendida en las gradas enviando un mensaje de texto desde su teléfono móvil con una carga racista en contra de la comunidad hispana.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando los Spurs vencieron 101 a 100 a Phoenix Suns, pero ha obtenido relevancia mediática en las últimas horas gracias a un reciente comunicado de San Antonio Spurs condenando el hecho.

En medio del partido, un video grabado por un fan en las gradas muestra a una señora de la tercera edad enviando un mensaje en su teléfono móvil rechazando de forma despectiva la presencia del público hispano en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

“Un montón de fans hispanos locos. Son todos hispanos, ¿cómo pueden permitir esto?”, se lee que escribe en su teléfono celular.

Grandma is going viral after someone filmed her phone at the Spurs game in San Antonio



“A lot of crazy Hispanic fans. How can they afford it?”pic.twitter.com/VX6sJfHOpZ — Braeden (@BraedenSorbo) March 21, 2026

El hecho se volvió tendencia en medio del clima antimigrante que atraviesa Estados Unidos y de las amenazas del presidente Trump de desplegar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todos los aeropuertos del país en caso de que los demócratas no aprueben financiar a la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA).

Comunicado de San Antonio Spurs

Un día después del episodio donde fue sorprendida la fan, cuya identidad aún no ha sido revelada, San Antonio Spurs publicó un comunicado apoyando a la comunidad latina en Texas y Estados Unidos.

“Todos en la organización de los Spurs estamos orgullosos de vivir en San Antonio, una ciudad que brilla y prospera gracias a la cultura y las contribuciones de nuestra comunidad latina. La inclusión es uno de los pilares fundamentales de los San Antonio Spurs”, iniciaron.

“Nos esforzamos por ofrecer un entorno, en nuestras instalaciones y en toda nuestra comunidad, que celebre la pertenencia y el respeto independientemente de la raza o la etnia. Por Vida”, indicaron en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

🆕 Amid a video of a woman at a Spurs game using racially charged remarks toward Latinos, the Spurs emphasize inclusion:



“Inclusion is a foundation for the San Antonio Spurs… a city that shines and thrives because of the culture and contributions of our Latino community.”



🤎🫶🏽… pic.twitter.com/wNtmAyLfFV — Carolina Teague (@CTtheMicSlayer) March 20, 2026

Otro de los que rechazó esta acción fue el jugador de los Spurs De’Aaron Fox, quien aseguró que la comunidad hispana forma parte del día a día en el estado de Texas.

“Yo fui a la escuela secundaria y mi escuela era 60 % hispana. Soy de Texas, ¿qué esperas? Es como ir a Boston y quejarse de que hay mucha gente blanca. O sea, ¿qué tipo de sentido tiene eso? No tiene ningún sentido”, inició ante la pregunta de un reportero en rueda de prensa.

“Creo que es la ciudad más diversa del país. Mis hijos son una cuarta parte mexicanos. Así que ellos van a estar acostumbrados a ver eso. El lado del papá de mi esposa es todo afroamericano, el lado de la mamá de mi esposa es todo mexicano, de México. Mi suegra nació en México. Así que mis hijos estarán acostumbrados a ver eso”, añadió.

Fox insistió en que es normal ver a grandes comunidades de hispanos en una ciudad como San Antonio y que este hecho debería normalizarse.

“Vas a ver personas que no se ven igual que tú, que probablemente tienen un acento diferente al tuyo. Y no solo un acento diferente por la etnia, sino que vas a Los Ángeles y vas a escuchar un acento diferente al de alguien de Dallas, o alguien de Boston, o alguien de aquí”, cerró.

De’Aaron Fox responds to questions by @JaredWeissNBA about the woman who was texting about “Crazy Hispanic Fans” by reminding everyone his own kids are part Mexican and that this is Texas. “For someone to complain about that, especially being in San Antonio, I don't know why that… pic.twitter.com/jsvRKT8xo7 — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) March 22, 2026

La NBA y varias de sus franquicias se han convertido en uno de los sectores del deporte que con mayor firmeza ha rechazado el clima antimigrante que reina en Estados Unidos, así como las políticas impulsadas por Donald Trump y el Partido Republicano contra las comunidades migrantes.



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