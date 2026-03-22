¿Por qué Oklahoma City Thunder no asistió a la tradicional visita de campeón en la Casa Blanca?

La tradicional visita del campeón de la NBA a la Casa Blanca tendrá que esperar. Oklahoma City Thunder no visitó la Casa Blanca durante su estancia en Washington que los enfrentó a los Wizards el sábado.

Antes del partido del pasado sábado, ‘The Athletic’ informó el viernes que Oklahoma City Thunder alegó un problema de calendario como razón principal para no acudir a la Casa Blanca y reunirse con Donald Trump.

“Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación que hemos mantenido, pero el calendario simplemente no encajaba”, declaró Thunder a ‘The Athletic’.

The Oklahoma City Thunder, the NBA’s reigning champion, will not make the customary visit to the White House while in Washington due to a “timing issue.”



“We have been in touch with the White House, and we are appreciative and grateful for the communication we have had, but the… pic.twitter.com/FB1wNumsnW — Basketball Forever (@bballforever_) March 20, 2026

De momento, Oklahoma City Thunder interrumpe una tradición que data de 1963, cuando Boston Celtics visitó la Casa Blanca.

Precisamente, la franquicia de Boston fue el último equipo de la NBA en acudir tras su título de 2024. En ese entonces, el presidente era el demócrata Joe Biden. La visita se dio en el mes de noviembre.

Aunque no ocurre de manera ininterrumpida, suele ser tradición que los campeones de los diferentes deportes en Estados Unidos (MLS, NFL, NBA, MLB o NHL) visiten la Casa Blanca tras conseguir el campeonato local.

Messi y las últimas visitas deportivas a la Casa Blanca

A comienzos de marzo, Messi y el Inter Miami hicieron lo que Oklahoma City Thunder decidió no ejecutar: aprovechar la visita a Washington para pasar por la Casa Blanca. Antes de su partido ante Washington D.C., se reunieron con Trump.

Antes del Inter Miami, el seleccionado olímpico masculino de hockey sobre hielo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, fue agasajado en la Casa Blanca antes de asistir al discurso del Estado de la Unión de Trump.

El combinado femenino de hockey, también medallista de oro, fue invitado, pero alegó “cuestiones de tiempo y compromisos académicos y profesionales previamente programados” para rechazar la invitación.

Las visitas deportivas a la Casa Blanca

En los últimos años, las visitas de los equipos campeones a la Casa Blanca se han politizado. En 2017, varios jugadores de los Golden State Warriors mostraron reservas ante una posible recepción tras ganar el título.

El presidente era Donald Trump, quien anunció que la invitación había sido retirada. En 2018 los Warriors no fueron invitados, pero sí acudieron cuatro años después, en 2022, con Joe Biden como presidente.

Lo mismo ocurrió en el primer mandato de Trump en 2018, cuando Philadelphia Eagles de la NFL ganaron el campeonato.



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