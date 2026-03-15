Donald Trump revela cómo intervino en una pelea de Kobe Bryant en Nueva York

Donald Trump reveló que sirvió de réferi en una pelea de Kobe Bryant. El presidente detalló haber intervenido para separar a la leyenda de la NBA en un conflicto que estaba escalando a lo físico.

Durante una entrevista con Jake Paul publicada el pasado viernes 11 de marzo, Trump afirmó que él detuvo una pelea en la que estaba involucrado “Kobe“.

“Kobe la estaba pasando mal con alguien y todo terminó bien”, dijo Trump ante la pregunta de Paul de si había estado involucrado alguna vez en una pelea real.

“Eso fue hace mucho tiempo. Sí, bueno, estaba rompiendo una pelea, que a veces es más peligrosa que estar en una pelea (…) Kobe lo estaba pasando mal con alguien, y funcionó bien. Pero sí, lo rompí; probablemente no sea algo inteligente de hacer. Históricamente, nunca es bueno romper las peleas”, detalló.

La anécdota descrita por Trump se refiere a una pelea entre el miembro del Salón de la Fama, Kobe Bryant, y Jayson Williams, veterano de nueve años en la NBA, cuando ambos estaban en Nueva York para el Juego de Estrellas de 1998.

La historia de la pelea entre Bryant y la entonces estrella de los Nets, Jayson Williams, se contó públicamente por primera vez en el libro de Jeff Pearlman “Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phil, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty”, que se publicó en 2020.

El altercado ocurrió en un ascensor del hotel Grand Hyatt en Nueva York, que en aquel entonces era propiedad de Trump. Supuestamente, uno de los testigos fue Charles Oakley, en ese entonces estrella de New York Knicks.

Williams golpeó a Bryant luego de que Kobe subiera al ascensor y respondiera de manera fría a un saludo de la estrella de New Jersey Nets.

Según el libro de Pearlman, Williams se abalanzó sobre él y le propinó un puñetazo en la mejilla. Fue en ese momento cuando Trump intervino, sujetó a Williams y le dijo a Bryant: ‘Lárgate de aquí. Rápido'”.

Por su parte, Charles Oakley declaró en una entrevista a USA Today que no recuerda haber estado en el elevador durante el incidente, pero que sí ha escuchado a Williams contar la historia.

“Se lo ha contado a algunas personas con las que yo estaba (…) A Jayson le gusta ser el centro de atención. Es un cuentacuentos. Yo le dije: ‘Jayson, tienes 55 o 57 años. Probablemente has contado esa historia 50 veces'”, comentó.



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