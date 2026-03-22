Senado aprueba nominación de Mullin para dirigir el DHS y se acerca a su confirmación

El Senado dio luz verde este domingo a la nominación de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en una votación que lo deja a un paso de asumir formalmente el cargo tras la salida de Kristi Noem.

Con 54 votos a favor y 37 en contra, la propuesta del presidente Donald Trump avanzó gracias al respaldo unificado de los republicanos y el apoyo de dos senadores demócratas. Aunque aún se espera la votación final de confirmación, el resultado anticipa un camino prácticamente despejado para su llegada al gabinete.

Mullin, de 48 años, llegó al Senado en 2023 después de una década en la Cámara de Representantes por Oklahoma. Su perfil, que combina experiencia política con trayectoria empresarial y como exluchador de artes marciales mixtas, ha sido bien recibido dentro de su partido y por algunos sectores demócratas.

Sin embargo, su nominación no estuvo exenta de tensiones. Durante el proceso en el comité, el senador Rand Paul cuestionó su idoneidad, acusándolo de haber avalado comentarios agresivos contra adversarios políticos.

A pesar de ello, la candidatura avanzó sin su respaldo, en parte gracias al voto del demócrata John Fetterman, que se alineó con los republicanos.

¿Qué enfoque esperar de Mullin?

En sus comparecencias ante el Senado, Mullin ha marcado distancia con la gestión de Noem al prometer un enfoque distinto en materia migratoria.

El actual senador comprometió a que las agencias no realizarán allanamientos en viviendas o centros de trabajo sin una orden judicial, salvo en circunstancias excepcionales como la persecución inmediata de un sospechoso.

También planteó una estrategia más selectiva, priorizando la detención de delincuentes peligrosos por encima de operativos masivos en comunidades, y mostró disposición a dialogar con autoridades locales, incluidas las llamadas ciudades santuario, para coordinar acciones.

Su nominación se produce en un momento complejo para el DHS, que permanece parcialmente paralizado por desacuerdos en el Congreso sobre su financiamiento y el rumbo de la política migratoria.

En ese contexto, Mullin ha defendido un liderazgo enfocado en “empoderar a las personas” y en reconstruir la coordinación entre agencias y niveles de gobierno.

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