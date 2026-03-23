Carson Benge, mejor prospecto de Mets, será el jardinero derecho titular el día inaugural en 2026

Carson Benge, gran prospecto de los New York Mets, formará parte del roster del equipo para el día inaugural como jardinero derecho titular, según informó el mánager Carlos Mendoza.

Benge ha sido programado para el partido inaugural para enfrentar a los Pittsburgh Pirates. Sobre el jardinero hay una tremenda espectacular para que empiece a dejar sus mejores lanzamientos.

Y es que durante los entrenamientos de primavera realmente destacó. Y dejó en claro que está al 100% y al tope de su rendimiento para que le den la gran responsabilidad de que se esté como titular y suelte sus tiros.

Benge, selección de primera ronda en 2024, se presentó a los entrenamientos de primavera con una oportunidad real de ganarse un puesto en el equipo tras impresionar a la organización en su primera temporada profesional completa en 2025, bateando para .281 con 15 jonrones, 22 bases robadas y un OPS de .857 en 116 partidos distribuidos en tres niveles.

Posteriormente, el bateador zurdo brilló en los juegos de la Liga de la Toronja en la pretemporada con un promedio de bateo de .366 y un OPS de .874 en 46 apariciones al plato.

Carson Benge quiere empezar a destacar con los New York Mets

Benge está colocado como el prospecto número dos de los Mets. Y a nivel de toda la MLB se coloca como el número 16 desde la visión de MLB Pipeline. Carson tiene 23 años y tras su paso por las ligas menores fue realmente espectacular.

La gerencia fue la que le dio la oportunidad de estar como el primer lanzador de la novena. La oportunidad está lista para que el novato se empiece a lucir. Cabe recordar que Mike Tauchman se lesionó y esto le dio una ventana de oportunidad muy grande para mostrarse.

También es un jardinero que tiene muy buenas habilidades para la defensiva, que al lado de Juan Soto se espera que también rinda al máximo. Es muy rápido y también es muy hábil para lanzar la pelota.

Carson Benge fue seleccionado en el draft de 2024 en la selección 19 global. Estudió en la Universidad de Oklahoma State. Tras lo observado en los entrenamientos de primavera dejaron muy buenas sensaciones para que rinda desde el lanzamiento inicial.

Aunque su desempeño se dará más desde el jardín derecho y como estará de titular, la gente ya lo empieza a ubicar mucho mejor con su novena.

"Joy over everything – knowing that I worked hard for it…it's all going to come true, my dreams since I was little"



Carson Benge says his parents will be his first call after hearing that he'd made the Mets' Opening Day roster: pic.twitter.com/q1GRmuXqOe — SNY Mets (@SNY_Mets) March 23, 2026

Seguir leyendo:

Murió a los 84 años Larry Stahl, exjugador de New York Mets conocido por estropear un juego perfecto

El legendario Howie Rose anuncia su retiro tras 40 años como locutor de los Mets

Dominicano Freddy Peralta será el abridor del Día Inaugural 2026 por New York Mets ante Pirates