Chappell Roan se defiende de la polémica con Jorginho y se deslinda del guardia que hizo llorar a la niña

Chappell Roan respondió a la polémica que la involucra con el futbolista Jorginho y dejó claro que no tuvo responsabilidad alguna en el incidente. La cantante estadounidense subrayó que no mantiene vínculo con el guardia de seguridad señalado por desairar y hacer llorar a la hija del jugador.

Roan, que forma parte del ‘lineup’ del festival Lollapalooza Brasil en São Paulo, utilizó las stories de su cuenta en Instagram el pasado domingo para abordar la situación y deslindarse de la polémica.

“Solo voy a contar mi mitad de la historia de lo que sucedió hoy con una madre y un hijo que estaban involucrados con un guardia de seguridad que no es mi seguridad personal”, inició el video.

“Ni siquiera vi, ni siquiera vi a una mujer y a un niño. Como nadie se me acercó. Nadie me molestó. Estaba sentado desayunando en mi hotel. Creo que estas personas también se estaban quedando en el hotel”, añadió.

Chappell Roan responds to the controversy involving a security guard confronting a young fan. pic.twitter.com/i3bNx7b9FS — Pop Crave (@PopCrave) March 22, 2026

Roan señaló que el personal de seguridad actuó por motivación propia y no por orden de ella ni de ningún miembro de su equipo. “No le pedí al guardia de seguridad que subiera y hablara con esta madre y este niño”.

“No estaban haciendo nada. Es injusto para la seguridad asumir que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tiene ninguna razón para creer, porque ni siquiera se ha tomado ninguna medida”, describió.

Finalmente, la cantante, quien recalcó que no tuvo responsabilidad en el incidente, subrayó que jamás actuaría con desprecio hacia sus seguidores y se disculpó con el futbolista italiano y su familia.

“No odio a la gente que es fan de mi música. No odio a los niños, eso es una locura. Lamento por la madre y por el niño que alguien asumiera que yo haría algo así. Si se sintieron incómodos, eso me entristece profundamente. No merecían pasar por eso”, lamentó.

La esposa de Jorginho respondió a Chappell Roan

Luego de la explicación publicada por la artista estadounidense Cat Cavelli cuyo verdadero nombre es Catherine Harding, también compartió un video en Instagram hablando de la polémica.

La también cantante aclaró que, aunque no puede asegurar que el hombre formara parte del equipo de seguridad de Roan, sí tiene plena certeza de que no pertenecía a la seguridad del hotel y que acompañaba a la artista estadounidense.

“Creo que cuando eres una celebridad tienes la responsabilidad de asegurarte de que las personas que trabajan para ti y que actúan en tu nombre actúen en tu nombre”, expresó.

Catherine Harding, the mother of the 11-year-old girl who was confronted by Chappell Roan’s security guard, shares her side of the story. pic.twitter.com/ho8liIMfmO — Pop Crave (@PopCrave) March 22, 2026

La denuncia de Jorginho contra Chappell Roan

El pasado sábado, por medio de sus redes sociales, el mediocampista campeón con Italia en la Eurocopa 2020 dio a conocer su denuncia del altercado ocurrido en un hotel de São Paulo.

Jorginho no nombró directamente a la niña, pero se refería a Ada Law, la hija de la cantante Catherine Harding de una relación anterior con Jude Law.

🚨🚨| Jorginho says singer Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer.



He said his daughter recognized Chappell and “simply walked past the singer’s table” to confirm… pic.twitter.com/PYb9hkTGys — CentreGoals. (@centregoals) March 21, 2026

Jorginho y Harding han estado en una relación desde 2019. El jugador relató que su esposa Catherine se encontraba hospedada junto a su hijastra en el mismo hotel que la artista, quien forma parte del cartel del festival.

La niña se percató de la presencia de la artista mientras desayunaban y se puso de pie, caminó hasta su mesa y confirmó que se trataba de la intérprete. Este gesto habría molestado al equipo de seguridad de Roan y a uno de sus integrantes.

Fue en ese momento cuando el escolta se acercó a la mesa y “comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva” a la esposa de la estrella del Flamengo y su hijastra. Incluso reveló que recibieron amenazas de demanda.



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