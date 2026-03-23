Daniel Robert, lanzador de Philadelphia Phillies, sufrió episodio cardíaco en ‘Spring Training’

Las alarmas han saltado en el ‘Spring Training’ de la MLB. El lanzador de los Philadelphia Phillies, Daniel Robert, sufrió un episodio cardíaco el pasado domingo por la mañana mientras estaba en una sesión de bullpen con el equipo en Florida.

De acuerdo con MLB.com, Robert se encontraba en BayCare Ballpark en Clearwater en medio de su primera sesión de lanzamientos en el montículo en los entrenamientos primaverales.

MIRACLE ON THE MOUND: Philadelphia Phillies pitcher Daniel Robert suffered a cardiac event while at the team's training facility in Florida, but a device that was inserted near his chest over the winter after a prior medical scare ended up saving his life. Robert was taken to the… pic.twitter.com/RJ1t5j9HmP — Fox News (@FoxNews) March 23, 2026

Justo cuando el lanzador de 31 años bajó del montículo, colapsó. En medio de su episodio intentó reincorporarse, pero volvió a caer.

Robert se vio rodeado de al menos 15 compañeros que estaban presentes. El personal médico actuó de inmediato y el lanzador pudo levantarse y subir a una ambulancia por sus propios medios.

El pitcher fue dado de alta el mismo domingo y actualmente se encuentra estable y consciente. Tras el incidente, el mánager de los Phillies, Rob Thomson describió el momento como una situación cargada de pánico.

“Estaba parado justo detrás de él. Fue aterrador porque bajó, comenzó a subir de nuevo y volvió a bajar”, dijo.

Daniel Robert y sus problemas cardíacos

No es la primera vez que el lanzador atraviesa por un episodio de este tipo. De hecho, en octubre de 2025 colapsó durante una sesión de bullpen en el complejo de ligas menores.

Robert requirió de la maniobra RCP y desfibrilación externa. Tras estudios, se determinó que no fue un infarto, sino un “evento cardíaco desconocido”.

Los médicos optaron por implantarle un desfibrilador automático (ICD) y un tratamiento médico para la presión arterial. Precisamente, el ICD fue lo que le salvó la vida en esta ocasión debido a su oportuna activación, que restauró el ritmo cardíaco.

De momento se desconoce cuánto tiempo estará el lanzador de baja con los Phillies. Robert fue seleccionado en la ronda número 21 del Draft Amateur de la MLB en 2017 por los Texas Rangers.

Con los ‘Vaqueros’ hizo cuatro apariciones en 2024. Tuvo seis ponches en 5,2 entradas. Al año siguiente fue cambiado a Philadelphia Phillies por el jugador de ligas menores Enrique Segura.

Con franquicia roja apareció en 15 ocasiones, ponchando a 15 bateadores y permitiendo siete carreras, seis ganadas, en 13 entradas. Para 2026 había firmado un acuerdo de ligas menores y buscaba ganarse un puesto en el bullpen.



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