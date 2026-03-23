Fuerte explosión en una refinería en Texas y deja impactantes imágenes

Una explosión se registró este lunes en la refinería Valero, en Port Arthur, Texas, un hecho que generó una gran columna de humo y obligó a las autoridades a pedir a los residentes del lado oeste de la ciudad que se resguarden en sus viviendas, reportó la estación KPNX 12News.

Antonio Mitchell, del Departamento de Bomberos de Port Arthur, confirmó que ocurrió un incidente dentro de las instalaciones, aunque señaló que inicialmente no estaba claro qué lo provocó.

Equipos de emergencia se desplazaron al lugar tras el estallido.

Por su parte, la sheriff del condado de Jefferson, Zena Stephens, indicó que el hecho podría estar relacionado con un calentador, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente, de acuerdo con el medio.

WATCH: Huge clouds of black smoke and fire rise from Valero refinery in Port Arthur, Texas after reported explosion https://t.co/LFIH6iV0cY pic.twitter.com/LfBIjFi2JX — Rapid Report (@RapidReport2025) March 24, 2026

JUST IN: Explosion reported at Valero refinery in Port Arthur, Texas. Nearby residents told to shelter in place pic.twitter.com/wjYPyx98PW — BNO News (@BNONews) March 24, 2026

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni se han ordenado evacuaciones, mientras las autoridades continúan monitoreando la calidad del aire.

Un olor similar a “huevos podridos”.

Testigos en distintas zonas del área conocida como Mid-County dijeron haber escuchado una fuerte explosión que incluso hizo vibrar las ventanas de los vehículos. Un residente cercano aseguró a 12News que en el ambiente se percibía un olor similar a “huevos podridos”.

En la cercana ciudad de Nederland, las autoridades informaron que no se han registrado impactos por el incidente. A través de la Red de Alerta del Sudeste de Texas, indicaron que los departamentos de policía y bomberos mantienen patrullajes activos y realizan controles de calidad del aire en el sur de la localidad.

El Departamento de Transporte de Texas recomendó a los conductores evitar la zona y mantenerse alejados de las carreteras estatales SH 87 y SH 82, cercanas a la refinería.

Sigue leyendo:

• Hombre es acusado de arrojar un cubo con restos humanos contra sede del FBI en Texas

• Adolescente de Wyoming mata a su madre a tiros tras una discusión por una tableta robada

• Tiroteo en clínica de veteranos en Georgia deja herido y un sospechoso baleado