Hombre es acusado de arrojar un cubo con restos humanos contra sede del FBI en Texas

Un hombre de 41 años se encuentra bajo custodia policial tras ser vinculado con el robo y la exhibición de restos óseos en instalaciones federales, y actualmente enfrenta cargos por manipulación de evidencia y profanación de cadáveres, luego de una investigación que involucró a cuerpos de seguridad locales y al FBI.

La detención Michael Chadwick Fry se produjo después de que el sujeto publicara un video en la plataforma YouTube donde se le observa lanzando un objeto hacia el área de seguridad de la oficina del FBI. Según la declaración jurada de causa probable, el registro audiovisual mostraba al sospechoso arrojando un “gran cubo blanco cerrado por encima de la valla hacia el aparcamiento vigilado del edificio del FBI”.

Luego de la inspección del contenedor, un agente especial de la oficina federal confirmó que el recipiente albergaba múltiples piezas óseas que, según las investigaciones preliminares, corresponden a restos humanos. Los análisis forenses sobre estos elementos aún se encuentran en desarrollo, informó NBC News.

Motivaciones y hallazgos en la investigación

El implicado manifestó en la grabación que su acción buscaba presionar la intervención de las autoridades federales en lo que él define como “irregularidades cometidas por funcionarios del condado de Denton en relación con un arresto anterior”. Sin embargo, el documento oficial no especificó la naturaleza de dichas acusaciones.

La investigación se profundizó tras el testimonio de los familiares de Fry. Su madre informó a la policía de Bartonville que el hombre “tenía un cadáver que necesitaba ser trasladado”, solicitud realizada mientras pedía fondos para alquilar un vehículo de mudanzas.

Además, se detectaron búsquedas en el sistema GPS del sospechoso hacia diversos cementerios en Arlington (Texas) y Oklahoma City, junto con la aparición de una pala y un cobertizo bajo llave en su residencia.

Posible origen de los restos humanos

Las investigaciones determinaron que Fry habría sustraído una urna con cenizas de un camposanto en Oklahoma City en febrero. Asimismo, agentes federales localizaron evidencias en un mausoleo de Denton, Texas, que sugieren que un féretro con restos humanos fue retirado de su lugar de descanso original.

Actualmente, Michael Chadwick Fry permanece detenido con una fianza establecida en $30,000 dólares. Las autoridades notificaron a las familias afectadas, aunque no se ha revelado la identidad de los restos recuperados ni el motivo específico del robo. El caso continúa abierto para determinar si existen más locaciones afectadas.

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