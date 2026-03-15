Adolescente de Wyoming mata a su madre a tiros tras una discusión por una tableta robada

Un joven de 14 años fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su madre de un tiro en la cabeza por un discusión debido al robo de una tableta.

El sospechoso, identificado como Havoc Leone permanece detenido tras el crimen de su madre, Theresa McIntosh, de 41 años. El suceso ocurrió el 7 de marzo en su vivienda familiar. Aunque las autoridades investigaron inicialmente el caso como un suicidio, las evidencias médicas y la posterior confesión del menor cambiaron el rumbo de la investigación judicial.

De acuerdo con información del Wyoming Tribune Eagle basada en documentos judiciales, el incidente se originó tras una discusión por el robo de una tableta electrónica.

Detalles de la pelea entre la madre y su hijo

McIntosh llamó a su hijo “retrasado” y “ladrón”, términos que causaron molestia en el adolescente. Los informes señalan que Leone ya había robado otros dispositivos en el pasado y confesó haber pensado en matar a su madre anteriormente cuando ella le pedía realizar tareas que él no quería hacer.

El día del tiroteo, McIntosh solicitó a Leone que terminara sus deberes escolares mientras ella realizaba un rompecabezas. Tras una nueva discusión por la contraseña del aparato robado, el joven buscó una pistola Taurus de 9 mm que tenía oculta en su habitación.

Según la investigación, cuando la madre se agachó para recoger un cuaderno que el menor había arrojado al suelo, este presuntamente le disparó en la nuca.

El padre de Leone, quien se encontraba en el sótano utilizando auriculares con cancelación de ruido, declaró haber escuchado un “estallido” que confundió con la explosión de un globo.

Aproximadamente una hora después, encontró al joven, quien alegó que el arma “simplemente se disparó”, según declaraciones recogidas por The US Sun. McIntosh fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital UC Health en Colorado, donde falleció ese mismo día a causa de las heridas.

Declaraciones del padre del sospechoso

El personal médico descartó la teoría del suicidio al observar que la lesión no era una “herida por contacto”. El padre del menor declaró al Tribune que su hijo sabía manejar armas y “sabe que no debe apuntar con un arma de fuego a nadie a menos que tenga la intención de dispararle y matarlo”.

“No quiero pensar en lo que creo que pasó… Ni siquiera quiero ponerlo en palabras… y no quiero pensar en eso porque es algo realmente jodido para un padre…”, apuntó el padre a la policía.

Además, añadió que “sería mucho más fácil aceptar que ella se suicidó que que mi hijo intentara matarla”. Según reportó Oil City News, el adolescente enfrenta una fianza de $500,000 dólares.

Sigue leyendo:

– Hombre en Texas acusado de encerrar y dejar sin comida a su esposa discapacitada durante semanas

– La sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

– Hispano acusado de doble homicidio tras robar a su ex novia en Nueva York