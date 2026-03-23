Humanos vs. Robots: China se prepara para segunda edición de maratón 21k humanoide

Pekín está a punto de presenciar una escena digna de la ciencia ficción, pero con objetivos estrictamente técnicos y científicos. La cadena estatal CCTV confirmó este lunes que la segunda edición de la media maratón de robots humanoides contará con una escala masiva: más de 100 equipos de 13 provincias, representando a 80 empresas y 20 universidades, pondrán a prueba sus prototipos en un circuito de 21 kilómetros.

A diferencia de las demostraciones controladas en laboratorios, esta carrera exige que los 26 modelos de robots participantes enfrenten pendientes, curvas cerradas y cambios de superficie. Aunque los humanoides correrán en carriles delimitados para evitar colisiones con los atletas humanos, el desafío técnico es mayúsculo. Los organizadores destacan que el 38 % de los participantes ya cuenta con capacidades de navegación autónoma.

El antecedente: Caídas, baterías y la gloria de Tiangong

El año pasado, la prueba fue un experimento mucho más modesto con apenas una veintena de máquinas. El robot Tiangong hizo historia al ser el primero en cruzar la meta con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos. Sin embargo, la hazaña no fue perfecta: el prototipo sufrió una caída y requirió varios cambios de batería para completar el trazado.

En aquella ocasión, la mayoría de los participantes tuvo serias dificultades para mantener una marcha sostenida, lo que convierte a la carrera de este abril en el termómetro ideal para evaluar los avances en estabilidad y toma de decisiones en tiempo real.

Robótica: El nuevo pilar estratégico de China

Este evento no es un caso aislado. Muchos de los equipos que se darán cita en Yizhuang vienen de deslumbrar en la reciente gala del Año Nuevo lunar, donde robots humanoides realizaron complejas coreografías de artes marciales.

Para el gobierno chino, la robótica y la inteligencia artificial son sectores de interés nacional prioritario, con miras a liderar la manufactura avanzada y los servicios asistenciales en la próxima década.

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