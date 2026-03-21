Cleveland Guardians no pagarán salario de Emmanuel Clase y Luis Ortiz mientras MLB investiga apuestas

Las Grandes Ligas de Béisbol atraviesan un nuevo episodio polémico. Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz no recibirán su salario tras un acuerdo entre Major League Baseball y la MLB Players Association, en medio de una investigación por presunta manipulación de lanzamientos.

La información fue revelada por el periodista de ESPN Jeff Passan, quien detalló que la medida responde a las acusaciones que vinculan a ambos jugadores con posibles prácticas de amaño dentro de partidos.

El caso gira en torno a una supuesta manipulación de lanzamientos, una práctica que podría estar relacionada con apuestas deportivas o alteración deliberada del desarrollo de los juegos.

Aunque no se han confirmado sanciones definitivas, la decisión de suspender el salario de los jugadores marca un paso importante dentro del proceso disciplinario.

Cleveland Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz will shift to unpaid non-disciplinary leave, per an agreement between MLB and the MLBPA. They were previously being paid as they await trial for a pitch-rigging scheme. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 20, 2026

Medida conjunta entre MLB y el sindicato

El acuerdo entre MLB y la Asociación de Jugadores refleja la seriedad del caso. Ambas partes habrían optado por esta medida mientras se desarrolla la investigación, garantizando un equilibrio entre el debido proceso y la protección de la integridad del deporte.

De confirmarse las acusaciones, Clase y Ortiz podrían enfrentarse a sanciones severas, que incluirían: suspensiones prolongadas, multas económicas e incluso la expulsión de por vida de las Grandes Ligas.

El caso reabre el debate sobre la integridad en MLB, especialmente en una era donde las apuestas deportivas tienen cada vez mayor presencia en el entorno del deporte.

La liga, que ha reforzado sus controles en los últimos años, enfrenta ahora el reto de manejar una situación que podría impactar su imagen global.

Con el Día Inaugural a la vuelta de la esquina, ambos jugadores permanecen a la espera de juicio. La decisión final podría tener consecuencias severas, incluyendo sanciones prolongadas o incluso el fin de sus carreras profesionales.

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