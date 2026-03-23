Lanzador cubano Liván Moinelo no regresó a Japón tras participar del Clásico Mundial 2026

El cierre del Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó emociones intensas, pero también una historia que mantiene en alerta al béisbol internacional. Y es que el lanzador cubano Liván Moinelo no ha regresado a Japón tras el torneo, y su equipo ya confirmó que no ha podido establecer contacto con él.

La incertidumbre crece alrededor de Moinelo. Los Fukuoka SoftBank Hawks, su actual equipo en la liga japonesa, reconocieron públicamente que desconocen su paradero tras su participación con la selección cubana.

Ante la falta de información oficial, comenzaron a surgir distintas teorías. Una de las más comentadas apunta a una posible deserción con miras a llegar a las Grandes Ligas. Sin embargo, no hay confirmación concreta que respalde esa versión.

Livan Moinelo and Team Cuba get out of the bases-loaded jam in the 1st! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/yylwRBnYBC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Problemas logísticos en Cuba

En paralelo, otras fuentes cercanas al entorno del jugador sugieren un escenario distinto: problemas logísticos en Cuba. La situación actual del país, marcada por limitaciones energéticas y dificultades en el transporte aéreo, podría estar afectando la salida de varios peloteros.

Estas razones podrían explicar por qué Moinelo no ha podido viajar de regreso a Japón tras la eliminación de su selección en el torneo.

Sin embargo este no es un casi aislado. La situación de Moinelo no sería única. Otros jugadores cubanos que militan en Japón también enfrentan complicaciones similares para reincorporarse a sus equipos.

Uno de los nombres que ha trascendido es el del relevista Raidel Martínez, quien también presenta dificultades para salir de la isla. Esto refuerza la teoría de que el problema podría ser más amplio y no una decisión individual.

NPB star Livan Moinelo is back after helping Cuba reach the semifinals in the 2023 WBC pic.twitter.com/f59JMwdMIC — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 25, 2026

Contrato que aumenta la presión

El caso adquiere mayor relevancia debido al compromiso contractual de Moinelo. El pitcher cuenta con un acuerdo vigente por varios años y una cifra millonaria, lo que eleva la urgencia de resolver su situación.

Para los SoftBank Hawks, su regreso no solo es importante desde lo deportivo, sino también desde la planificación de la temporada. Su rol en el bullpen es clave, y su ausencia deja un vacío difícil de cubrir.

Moinelo no es un jugador cualquiera. Es un lanzador cubano reconocido por su dominio en el béisbol japonés con los Fukuoka SoftBank Hawks.

El zurdo viene de una temporada destacada en la que fue reconocido como uno de los lanzadores más dominantes del béisbol nipón, incluso llevándose el premio al Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico.

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