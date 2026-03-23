Mayoría de EE.UU. considera que la guerra con Irán no beneficia al país, según encuesta

Seis de cada diez estadounidenses consideran que el conflicto con Irán está yendo “algo mal” o “muy mal” para Estados Unidos, según una reciente encuesta de opinión. La percepción negativa sobre la confrontación refleja un creciente escepticismo sobre los beneficios de la política estadounidense en Oriente Medio.

El sondeo realizado por CBS News y YouGov entre el 17 y el 20 de marzo, con 3.335 participantes y un margen de error de ±2,1 puntos porcentuales, indica que el 57 % cree que la situación está yendo mal, mientras que el 43 % opina que el conflicto está resultando “muy bien” o “algo bien”.

Además, el 60 % de los encuestados se manifestó en contra de la confrontación con Irán, frente a un 40 % que la respalda.

Poco menos de la mitad opina que serán necesarias las tropas terrestres estadounidenses. Las opiniones están bastante divididas al respecto, tanto si se cree que las cosas van bien para Estados Unidos como si no.

Dentro del movimiento MAGA, a pesar de haber recibido críticas de algunos exdirigentes, el respaldo al ataque a Irán es casi total, con el 92% del apoyo. Entre los republicanos no MAGA el apoyo es del 70%.

Los datos de Trump

Estos datos coinciden con recientes movimientos diplomáticos del presidente Donald Trump, quien ordenó suspender durante cinco días los ataques a la infraestructura energética de Irán tras mantener lo que calificó como conversaciones “muy buenas” y “productivas” con líderes del país.

Trump aclaró que no ha tenido contacto directo con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aunque subrayó que se está negociando con otras figuras influyentes. Según el mandatario, esta pausa busca avanzar hacia una resolución completa de las hostilidades y se prolongará durante toda la semana.

Con respecto al presidente, la encuesta reveló que su índice de aprobación no ha variado por el conflicto en Irán, con una cifra cercana al 40%. y un 60% de desaprobación.

No obstante, el 62% desaprueba su manejo del conflicto con Irán, el 64% desaprueba su manejo de la economía, el 67% desaprueba su manejo de la inflación y el 55% desaprueba su manejo de la inmigración.

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