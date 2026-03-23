Mujer de Nueva York acusada de hurtar más de $1 millón de dólares a su empleador

La Fiscalía del condado de Suffolk acusó a una mujer de Nueva York de hurto mayor en primer grado, tras una investigación que determinó que habría desviado más de $1 millón de dólares de la empresa en la que trabajaba.

El fiscal de distrito, Raymond Tierney, informó que la acusada, identificada como Sharon Blinn, de 65 años y residente de Hauppauge, presuntamente aprovechó su cargo como gerente de oficina para incrementar su salario sin autorización durante varios años.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2020 y agosto de 2025, cuando Blinn trabajaba para una corporación ubicada en Holbrook. Durante ese periodo, habría modificado sus pagos de nómina para recibir montos superiores a los que le correspondían, acumulando así más de $1 millón de dólares.

“Esta persona presuntamente se aprovechó de su posición de confianza y, semana tras semana, desvió fondos de la empresa”, señaló Tierney en un comunicado.

El fiscal agregó que el caso fue descubierto gracias al trabajo conjunto entre la Unidad de Delitos Financieros de la Policía del condado de Suffolk y su oficina.

Blinn compareció el 20 de marzo pasado ante el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, John Collins, donde la acusaron formalmente de un delito grave de clase B. El tribunal ordenó su detención bajo una fianza de $25,000 dólares en efectivo, $250,000 dólares en fianza o una fianza parcialmente garantizada por el mismo monto.

La acusada deberá regresar a la corte el próximo 24 de abril. En caso de ser hallada culpable, enfrenta una posible condena de entre 8 años y 4 meses hasta 25 años de prisión.

La investigación estuvo a cargo de fiscales y especialistas en delitos financieros del condado, en coordinación con la policía local, indicó la Fiscalía del condado de Suffolk.

Sigue leyendo:

• Acusan a enfermero latino de poner en peligro a menor con parálisis cerebral bajo su cuidado en Suffolk

• Justicia de Nueva York suma cargos contra cartero de USPS por empujar a niño judío

• Desmantelan red de narcotráfico que distribuía fentanilo y otras drogas desde El Bronx hasta Long Island