Acusan a enfermero latino de poner en peligro a menor con parálisis cerebral bajo su cuidado en Suffolk

Bruno Valenzuela, un asistente de salud a domicilio de 34 años residente en Brentwood, fue acusado de poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o físicamente discapacitada tras presuntamente agredir a un niño de cinco años con parálisis cerebral que estaba bajo su cuidado.

Así lo informó el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond A. Tierney.

La investigación mostró que el menor, identificado como Maverick, presenta parálisis cerebral y retrasos en el desarrollo, no habla, no puede caminar y necesita supervisión constante.

El 22 de diciembre de 2025, su padre notó moretones y marcas rojas en el pecho y los brazos cuando regresó a su vivienda en Port Jefferson Station y se disponía a cambiarlo.

Al revisar las cámaras instaladas en la habitación para monitorear al niño, la familia observó que el 20 de diciembre, mientras Valenzuela le cambiaba el pañal y el menor comenzó a llorar, el cuidador le golpeó el pecho varias veces y con fuerza para que “se calmara”.

De acuerdo con la fiscalía, el acusado también lo habría levantado, apretado contra su cuerpo, sacudido y lanzado al aire en repetidas ocasiones.

“La conducta alegada en esta acusación es horrible e intolerable”, señaló Tierney, quien sostuvo que el acusado habría traicionado la confianza depositada en él al trabajar con un niño vulnerable y que su oficina actuará para garantizar justicia.

“Este acusado presuntamente abusó de un niño pequeño con discapacidad mientras trabajaba como auxiliar de salud a domicilio, una traición que exige rendición de cuentas. Mi oficina actuará con decisión para proteger a los niños vulnerables y garantizar que se haga justicia”, afirmó el fiscal.

Bruno Valenzuela fue procesado el 5 de febrero ante el juez interino de la Corte Suprema, Steven Pilewski.

Enfrenta un cargo grave de clase E por poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o físicamente discapacitada, además de un delito menor por poner en peligro el bienestar de un niño.

El juez ordenó su libertad supervisada con monitoreo GPS, ya que los cargos no permiten fijar fianza bajo la ley estatal vigente. El acusado deberá regresar a la corte el próximo 5 de marzo y está representado por el abogado Todd Spodek.

El caso es procesado por el fiscal adjunto Zachary Kelly, de la Oficina de Abuso Infantil y Violencia Doméstica. La investigación fue realizada por el detective Shawn Browne, de la Sección de Víctimas Especiales del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Sigue leyendo:

• Enfermero latino sospechoso de golpear a niño con parálisis cerebral en Suffolk, Nueva York

• Enfermero de Long Island que golpeó a niño discapacitado solo fue arrestado luego que medios transmitieran el video del maltrato

• Niña abusada en NJ por adulto hispano que conoció en Roblox y Snapchat: acusación