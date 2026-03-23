Por primera vez fue procesado penalmente un hincha por colarse a un estadio de fútbol en Inglaterra

El fútbol inglés ha marcado un precedente legal este fin de semana. En el marco de la victoria del Manchester City de Pep Guardiola sobre el Arsenal, las autoridades londinenses estrenaron las nuevas facultades legales para combatir el tailgating (la práctica de pegarse a otra persona para cruzar los tornos de acceso).

Un sujeto identificado como Benjamin Bailey fue arrestado y acusado formalmente, con una cita judicial programada para el próximo 1 de mayo, liderando una lista de detenciones que busca poner fin a una problemática creciente en los estadios británicos.

La implementación de esta ley no es casualidad. Responde a los traumáticos incidentes de la final de la Eurocopa 2021 entre Inglaterra e Italia, donde miles de aficionados sin entrada desbordaron la seguridad de Wembley, provocando altercados violentos y poniendo en riesgo la integridad de los asistentes. Con esta nueva tipificación, el acceso ilegal deja de ser una simple infracción administrativa para convertirse en un delito que conlleva penas severas.

Además de Bailey, otros dos hombres permanecen bajo custodia por intentos similares en la final del domingo, y un cuarto individuo fue arrestado en el encuentro entre el Tottenham Hotspur y el Nottingham Forest.

Según la nueva normativa, los condenados se enfrentan a prohibiciones de acceso, multas que pueden alcanzar las 1,000 libras esterlinas (aproximadamente $1,343 dólares) y a un récord en sus antecedentes penales.

Seguridad reforzada en Wembley

El estreno de la ley durante la final de la Copa de la Liga sirvió como un “banco de pruebas” exitoso para las autoridades. El despliegue policial en los alrededores del estadio nacional fue notablemente superior al de jornadas anteriores, enfocándose específicamente en detectar a grupos que intentaban burlar los sistemas de escaneo de boletos.

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