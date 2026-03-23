“Project Hail Mary” se ha convertido en el mayor estreno del año

El sábado se sabía que “Project Hail Mary” había pasado a liderar la taquilla estadounidense tras un exitoso primer día en cartelera. Ahora que el fin de semana ha terminado, se ha revelado que la película se convirtió en el mejor estreno de lo que va de año.

Al final, la nueva película de Ryan Gosling recaudó $80.5 millones de dólares en su primer fin de semana, solo en Estados Unidos. Esta cifra supera los $63 millones de dólares que había recaudado “Scream 7” en su estreno el fin de semana del 27 de febrero.

Originalmente, expertos y el estudio de la película apostaban a que “Project Hail Mary” estrenaría con una recaudación de $65 millones de dólares, pero superó las expectativas.

Fuera de Estados Unidos, la película también se convirtió en un éxito. Recaudó $60.4 millones de dólares en 82 mercados internacionales. Esto quiere decir que alcanzó los $140.9 millones de dólares.

¿Qué significa este éxito para Amazon MGM?

Estos números no solo significan algo para las salas de cine, que tienen en cartelera una de las películas que mayor recaudación ha generado en lo que va del año. También es una cifra récord para Amazon MGM Studios.

Este es el primer éxito que tiene Amazon MGM Studios; hay que recordar que esta productora es la unión de Amazon con Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

“Variety” ha compartido las declaraciones hechas por Kevin Wilson, director de distribución de Amazon MGM, tras el éxito de este primer fin de semana: “Creemos firmemente en el potencial de esta película, y es evidente que el público también. Lo que estamos viendo en los cines —la energía, las puntuaciones a la salida, el boca a boca— es todo lo que esperábamos de esta película”.

Según el mismo medio, Amazon MGM Studios pagó $200 millones de dólares en producir la película, sin sumar lo invertido en comercializarla.

“Project Hail Mary” es una adaptación cinematográfica del libro homónimo que fue publicado por Andy Weir en 2021. Gosling protagoniza esta película junto con Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Milana Vayntrub, Ken Leung y Liz Kingsman.

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