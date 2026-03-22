La nueva película de Ryan Gosling lidera la taquilla estadounidense

El viernes 20 de marzo, Amazon MGM estrenó “Project Hail Mary“, una película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling. La película ahora está liderando la taquilla estadounidense.

En su primer día en cartelera, la película recaudó $33 millones de dólares en 4,007 salas de cine en Estados Unidos; además, se ha reportado que el sábado sumó $27.1 millones de dólares. Se espera que al sumar la recaudación del domingo, llegue a los $80 millones de dólares.

Además de pasar a liderar la taquilla durante este fin de semana, estas cifras representan el mejor estreno nacional de la historia para una película de Amazon MGM Studios. “Project Hail Mary” tiene una duración de dos horas y media, y fue dirigida por Phil Lord y Chris Miller.

Según “Deadline”, esta se ha convertido en el mejor estreno para los dos directores, quienes son conocidos por haber estado a cargo de la dirección de “The Lego Movie” (2014). Por otro lado, es el segundo mejor debut de Gosling, después de “Barbie” (2023).

“Project Hail Mary” es una adaptación de la novela homónima de Andy Weir, publicada en 2021, y cuenta la historia de un hombre (personaje de Gosling) que despierta repentinamente en una nave interestelar. No recuerda cómo llegó allí, pero ahora tiene que encargarse de salvar la Tierra.

Además de Gosling, el elenco está conformado por Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Milana Vayntrub, Ken Leung y Liz Kingsman.

“Hoppers” sigue sumando millones de dólares

Por otro lado, el segundo lugar de la lista lo ocupa “Hoppers”, la nueva película animada de Disney Pixar. Según reportes, el viernes logró recaudar 5.2 millones de dólares y se espera que para cuando termine el fin de semana alcance los $122 millones de dólares.

El tercer lugar lo obtuvo “Ready or Not 2: Here I Come”, una película de terror y comedia que estrenó este viernes 20 de marzo. Esta producción es una secuela de “Ready or Not” (2019) y el papel protagónico vuelve a estar a cargo de Samara Weaving.

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