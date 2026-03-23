Qué es la hematohidrosis, la rara enfermedad que padeció Jesucristo antes de ser crucificado

La historia y presencia de Jesucristo en la Tierra contiene uno de los episodios más intensos desde el punto de vista humano y espiritual: su oración en el huerto de Getsemaní, horas antes de ser crucificado. En aquel momento, el evangelio describe un fenómeno poco común que, siglos después, la medicina identificaría como hematohidrosis.

De acuerdo con el portal médico WebMD, se trata de una condición extremadamente rara en la que una persona puede sudar sangre en situaciones de estrés extremo, una reacción que combina factores físicos y emocionales en un punto límite.

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El relato bíblico en el Evangelio de Lucas

El episodio relacionado con este fenómeno aparece en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 22, versículo 44. El texto señala: “Y estando en agonía, oraba con más intensidad; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”.

Este pasaje describe a Jesús en un estado de profunda angustia emocional mientras oraba la noche previa a su arresto y crucifixión. Según la tradición cristiana, el autor de este evangelio, Lucas, era médico, lo que ha llevado a muchos estudiosos a considerar que su descripción tiene un valor particular desde el punto de vista clínico.

Aunque Jesús es el hijo de Dios y materializó muchos milagros, su presencia en la Tierra fue enteramente humana. Crédito: Artin1 | Shutterstock

¿Qué es la hematohidrosis desde la medicina?

La explicación médica precisa que la enfermedad ocurre cuando los capilares sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas se rompen. Esto puede suceder como consecuencia de una activación intensa del sistema nervioso ante situaciones de miedo, ansiedad o presión extrema.

Los síntomas suelen manifestarse como una sudoración con tonalidad rojiza o amarronada, que aparece sin heridas visibles. Puede presentarse en el rostro, la frente o incluso en zonas cercanas a los ojos.

Aunque es un cuadro que genera gran angustia, en la mayoría de los casos es autolimitado y tratable. El abordaje médico suele centrarse en reducir el estrés mediante terapia psicológica o el uso de medicamentos como betabloqueadores.

La medicina moderna interpreta este episodio como una posible respuesta fisiológica extrema. Bajo un nivel de estrés muy elevado, el cuerpo puede activar mecanismos intensos de vasoconstricción y posterior dilatación de los vasos sanguíneos.

Un puente entre la fe y la medicina

Más allá de la interpretación religiosa, la hematohidrosis ha sido documentada en la literatura médica, aunque con muy pocos casos en todo el mundo. Su rareza la convierte en un fenómeno de interés tanto para científicos como para teólogos.

El relato de Lucas no solo refleja un momento clave en la tradición cristiana, sino también una descripción que coincide con lo que hoy se entiende como una respuesta fisiológica extrema ante el sufrimiento.

Jesús experimentó una angustia extrema, un estrés agónico, debido a que conocía su destino en la Santa Cruz y el sufrimiento al que sería sometido. En el huerto de Getsemaní, cuando sudó las gotas de sangre, mostró su lado más humano y vulnerable, pero pese al miedo intenso, pidió a Dios que se hiciera su voluntad.

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