Senado confirma a Markwayne Mullin como secretario del DHS

El Senado confirmó este lunes la designación de Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en una votación que se desarrolló mientras la agencia permanece parcialmente paralizada por la falta de acuerdo presupuestario.

El nombramiento salió adelante con 54 votos a favor y 45 en contra, con el respaldo de todos los republicanos presentes y el apoyo de dos demócratas: John Fetterman y Martin Heinrich.

En contraste, el senador Rand Paul votó en contra tras cuestionar su idoneidad durante el proceso. La oposición de Paul se produjo después de un tenso intercambio en audiencia, donde puso en duda que Mullin pudiera liderar agencias como ICE o la Patrulla Fronteriza, al señalar preocupaciones sobre su temperamento.

La confirmación se concreta en medio de un escenario complejo para el DHS, que acumula seis semanas de cierre parcial debido a desacuerdos en el Congreso sobre su financiamiento y el enfoque de la política migratoria.

A pesar del cambio en el liderazgo en sustitución de Kristi Noem, no se prevé que la votación modifique el estancamiento legislativo.

Los demócratas han insistido en que su rechazo al presupuesto del DHS responde a diferencias de fondo, no a la figura del secretario. Entre sus exigencias figuran restricciones a las operaciones migratorias, como el uso obligatorio de identificación visible, la eliminación de mascarillas en operativos y la necesidad de órdenes judiciales para intervenir en propiedades privadas.

El perfil de Mullin

Mullin, de 48 años, llegó al Senado en 2023 tras una década en la Cámara de Representantes por Oklahoma. Su perfil combina experiencia política con trayectoria empresarial y como exluchador de artes marciales mixtas.

Durante su proceso de confirmación, el nuevo jefe del DHS se comprometió a introducir cambios en la estrategia migratoria. Aseguró que no se realizarán allanamientos en viviendas o centros de trabajo sin orden judicial, salvo en situaciones excepcionales, y planteó priorizar la detención de delincuentes peligrosos en lugar de redadas masivas.

Asimismo, expresó su intención de dialogar con autoridades locales, incluidas las de las denominadas ciudades santuario, con el objetivo de coordinar acciones y atender sus preocupaciones.

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