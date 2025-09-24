Puerto Rico será la sede del Miss Universo 2026

La organización Miss Universo anunció que Puerto Rico será la sede de la edición 75 del certamen de belleza que se celebrará en noviembre de 2026.

En 2026 la organización celebra su aniversario diamante por lo que se escogió el el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como escenario. La organización hizo el anuncio durante una conferencia de prensa junto con la gobernadora Jennifer González y ex Miss Universo de Puerto Rico como Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006) y Dayanara Torres (1993), quien estuvo presente a través de una videollamada. En el anuncio también estuvo presente la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvi.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, aseguró que la edición de 2026 será “un acontecimiento histórico. “Con enorme orgullo hoy anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universe. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración”, expresó en un video compartido en las redes sociales. En la edición 75 del Miss Universo se espera que más de 135 países participen en el cartamenn de belleza.

Esta será la cuarta ocasión en la que Puerto Rico será sede del Miss Universo. En 1972 Puerto Rico debutó como sede del Miss Universo, edición en la que ganó la australiana Kerry Anne Wells. En 2001 y 2002 Puerto Rico acogió nuevamente el certamen.

La edición de 2025 se celebrará en Tailandia. El país asiático ha sido sede del Miss Universo en cuatro ocasiones, acogiendo el evento en 1992, 2005 y 2018. En la 74a edición del certamen Miss Universe 2025 se conocerá a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig.

