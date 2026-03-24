Antoine Griezmann y Orlando City hacen oficial su llegada a la MLS

Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS y se unirá al club de Florida en julio de 2026.

El futbolista francés dejará el Atlético de Madrid y tendrá contrato hasta la temporada 2027-2028 con opción a un año más para la temporada 2028-2029.

Griezmann se unirá a los Lions como Jugador Franquicia cuando se abra el segundo período de transferencias de la Major League Soccer en julio.

El atacante francés de 35 años, se unirá al Orlando City tras una brillante carrera en la que ha marcado 298 goles y repartido 132 asistencias en 792 partidos profesionales con el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y la Real Sociedad.

“Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros seguidores y para la Major League Soccer”, dijo Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Antoine Griezmann se une a otras estrellas en la MLS

Antoine Griezmann se va a la MLS, una liga que sigue apostando por grandes estrellas del fútbol como ha sido en los últimos años Lionel Messi, Gareth Bale, Heung Min Son, Luis Suárez, entre otros.

“Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa de mi carrera con Orlando City”, dijo Griezmann. “Desde mis primeras conversaciones con el Club, pude percibir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció. Tengo muchas ganas de hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía del Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas”.

Griezmann se unirá a otros jugadores como Adrián Marín, Luis Otávio, Martín Ojeda, entre otros jugadores.

Orlando City actualmente está en el puesto 13 de la Conferencia Este con apenas un triunfo en cinco partidos. En la temporada 2025 quedaron novenos en la clasificación y llegaron a semifinales de la Leagues Cup.

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