Zinedine Zidane, el heredero elegido para el banquillo de Francia luego del Mundial 2026

La transición en el trono del fútbol francés parece haber encontrado su hoja de ruta definitiva. Philippe Diallo, en una reveladora entrevista concedida al diario Le Figaro, rompió el hermetismo que rodeaba la sucesión de Didier Deschamps.

Al ser cuestionado sobre si ya conocía la identidad del próximo seleccionador, Diallo fue tajante: “Sí, conozco su nombre”. Aunque evitó pronunciar el apellido de la leyenda del Real Madrid, su sonrisa cómplice y la invitación a los medios para “venir tras el Mundial” han sido interpretadas en Francia como la confirmación tácita del desembarco de Zidane.

Desde que Deschamps comunicó su decisión de no renovar tras la cita mundialista de este verano, el nombre de Zidane ha gravitado sobre Clairefontaine. Diallo subrayó que el perfil buscado debe tener “el apoyo de los franceses” y ser capaz de gestionar a una de las mejores selecciones del planeta, características que encajan milimétricamente con la figura del marsellés. Además, el presidente confirmó que solo se han recibido cinco candidaturas, todas de origen francés, reduciendo el espectro a un grupo selecto donde Zidane es el candidato natural.

David Bettoni y el nuevo cuerpo técnico: La clave del acuerdo

Según informan los medios locales, el nudo de las negociaciones no residía en el aspecto económico, sino en la estructura de trabajo. Zidane ha solicitado integrar a su equipo de confianza, encabezado por su mano derecha David Bettoni, exigiendo un staff técnico más numeroso y especializado que el que actualmente acompaña a Deschamps.

Este cambio estructural apunta a una modernización de los procesos internos de la selección, adaptándolos al modelo de éxito que Zidane implementó durante su etapa en el Real Madrid, donde conquistó tres Champions League consecutivas. Las palabras de Diallo sugieren que estas peticiones han sido aceptadas por la federación, allanando el camino para que el “10” regrese a casa, esta vez desde la zona técnica.

Respeto máximo a la era Deschamps

A pesar de la efervescencia mediática, la FFF mantiene una postura de máximo respeto hacia Didier Deschamps. El objetivo es evitar cualquier interferencia que pueda desestabilizar al grupo de cara al Mundial 2026. Deschamps, quien ha liderado a Francia desde 2012 logrando el título mundial en 2018 y la Nations League en 2021, buscará cerrar su ciclo con un broche de oro antes de ceder el testigo a su antiguo compañero de mil batallas en el Mundial de 1998.

Con la confirmación de que el sucesor ya tiene nombre y apellido en los despachos de la federación, Francia se prepara para un cambio de guardia que promete ser el evento deportivo del año tras la final de la Copa del Mundo.

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