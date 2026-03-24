Repechaje FIFA: ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Bolivia vs. Surinam?

Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves 26 de marzo en la lucha por un cupo al Mundial 2026, partido que se celebrará en Monterrey, México.

El precio de las entradas tendrán un mismo valor que van desde los 200 pesos mexicanos ($11.50 dólares) hasta los 300 pesos ($17.50 dólares), para ver el partido clasificatorio a la Copa del Mundo.

Los aficionados pueden adquirir hasta 10 boletos por persona y solo pueden adquirirse a través de la página de la FIFA.

Para comprarlos, el usuario deberá crearse una cuenta de FIFA ID y ahí accederá a la disponibilidad de los boletos para el partido, así como para otros torneos organizados por la FIFA.

🇮🇶 ¡IRAK YA ATERRIZÓ EN TIERRAS MEXICANAS! 🇲🇽



🙏 La selección asiática está a un juego de clasificar a su primer mundial en 40 años



🔥 El próximo 31 de marzo se medirán al ganador de Surinam-Bolivia en Monterrey



😱 La última vez que Irak jugó una Copa del Mundo fue en México… pic.twitter.com/ghxpNhHKPB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 22, 2026

Bolivia busca, frente a Surinam, acceder a la final de la repesca, donde Irak espera gracias a su mejor clasificación en el ránking FIFA.

El ganador se enfrentará el martes 31 a Irak, una selección que, afectada por la guerra en Oriente Medio, pidió incluso que se pospusiera la repesca.

En la otra semifinal, Jamaica juega contra Nueva Caledonia, sorprendente candidato oceánico con una población de unos 297.000 habitantes, que no fue reconocido oficialmente por la FIFA hasta 2004 y cuya selección ocupa el puesto 150 en el ránking.

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026

Hora: 18:00 pm (ET)

Sede: Estadio Monterrey

Bolivia llega tras golear a Trinidad y Tobago

La selección de Bolivia goleó este domingo por 3-0 a Trinidad y Tobago en su último partido de preparación de cara a la repesca intercontinental mundialista que disputará con Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey.

Los goles de la Verde en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, de la ciudad boliviana de Santa Cruz, fueron marcados por el capitán Luis Haquín en el minuto 23, el paraguayo-boliviano Juan Godoy en el 37, y Fernando Nava puso la puntilla en el 51.

Con esto, Bolivia buscará derrotar a Surinam y cinco días después deberán derrotar a Irak para meterse a la Copa del Mundo de 2026.

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