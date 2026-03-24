Chuck Schumer califica de “constructivas” las conversaciones para financiar el DHS

El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, informó el lunes que, aunque las conversaciones para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han sido constructivas, todavía persisten obstáculos importantes para alcanzar un acuerdo definitivo, ante la falta de presupuesto que ha mantenido el cierre parcial de la agencia.

Según el legislador, una reunión programada con el zar fronterizo, Tom Homan, fue suspendida de forma inesperada. El líder demócrata atribuyó este estancamiento a la influencia de Donald Trump sobre la bancada republicana, al afirmar que el mandatario está intentando “sabotear las negociaciones” mientras los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) dejan de percibir sus ingresos.

El conflicto central radica en la exigencia de incluir la Ley SAVE America, relacionada con el derecho al voto y la atención médica de afirmación de género, dentro del paquete de financiación del DHS, informó ABC News.

“La Ley SAVE no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en esta cámara, y los demócratas la combatirán en cada paso del proceso”, señaló Schumer. La Ley SAVE no tiene nada que ver con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No tiene nada que ver con los empleados de la TSA ni con garantizar que el ICE cumpla las mismas normas que todas las demás agencias federales de aplicación de la ley del país”.

Postura de Donald Trump y los Republicanos

Por su parte, el presidente Trump aprovechó un evento en Memphis para instar a los legisladores republicanos a no ceder ante las propuestas demócratas. El mandatario sugirió mantener la presión legislativa sin importar los plazos del calendario:

“No se conformen con los demócratas y no los dejen salir del atolladero en el que se han metido. Tienen que conseguir los votos en el Senado para aprobarlo. Necesitan votos para aprobarlo”, señaló Trump.

El republicano también reiteró su pedido de eliminar la regla de los 60 votos para la obstrucción parlamentaria y exhortó a los republicanos a permanecer en Washington durante el receso de Pascua para forzar un resultado favorable a sus exigencias.

Sigue leyendo:

– Seis claves del despliegue de agentes de ICE a aeropuertos: si está indocumentado, no se acerque a estos espacios

– Trump pone a Delcy Rodríguez como ejemplo para quien dirija Irán

– Senado confirma a Markwayne Mullin como secretario del DHS