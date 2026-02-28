La inesperada dedicatoria de “Bridgerton” en su temporada 4

Quienes llegaron al final de la temporada 4 de “Bridgerton” se encontraron con algo más que el desenlace de Benedict y Sophie. Justo antes de que comenzaran los créditos del episodio 8, la producción dejó una tarjeta que se convirtió en un abrazo para dos de los suyos: “En memoria de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper”. Ambos habían trabajado en la serie y también en la precuela “Queen Charlotte”.

El mensaje apareció sin mayor anuncio, como suele hacerse en estas producciones. La presencia de Braimbridge y Cooper fue importante en distintas áreas de un proyecto que ha cuidado cada detalle de su estética y logística.

¿Quiénes fueron Nicholas Braimbridge y Tony Cooper?

De acuerdo con “Independent UK”, Nicholas Braimbridge trabajó como artista de escenografía, una función crucial en la construcción del universo visual que distingue a la serie.

Su colega y directora de arte, Alison Gartshore, lo recordó en mayo pasado en una campaña de GoFundMe creada para apoyar a sus dos hijas. Allí lo describió como un artista “enormemente talentoso”, experto en técnicas de marmoleado y vetas de madera, habilidades perfeccionadas tras años de trabajo con diseñadores de interiores de alto nivel y, más tarde, en la industria audiovisual. Para Gartshore, también era un hombre “encantador, divertido y un verdadero caballero”.

El segundo nombre de la dedicatoria, Tony Cooper, se desempeñó como conductor de vehículos para el elenco en “Bridgerton” y en “Queen Charlotte”. Según la misma fuente, su trayectoria lo llevó por grandes producciones británicas e internacionales.

Fue “unit driver” en las últimas tres películas de “Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2” y también participó en títulos como “Cinderella” (2015), “Darkest Hour”, la serie “The Crown” y “Black Widow”.

Una dedicatoria que acompaña el desenlace de la temporada

El homenaje aparece justo al cierre de una entrega centrada en la historia de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y Sophie Baek, encarnada por Yerin Ha.

La cuarta entrega de “Bridgerton” culmina con el matrimonio de Benedict y Sophie. La pareja elige una celebración íntima, rodeada únicamente de sus seres queridos y figuras cercanas. Aunque la sociedad finalmente los reconoce, todo apunta a que seguirán adelante con la idea de trasladarse a My Cottage, lo que justificaría que no aparezcan en las siguientes temporadas.

Sigue leyendo:

Bridgerton reveló sus protagonistas para temporadas 5 y 6

Tráiler y estreno de Bridgerton 4, parte 2, en Netflix

Ya está aquí el tráiler de la película de “Peaky Blinders”