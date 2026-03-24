Jesse Ventura afirma que Donald Trump detuvo una investigación por asuntos sexuales contra Vince McMahon [Video]

El exluchador de la WWE y exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, argumentó que Donald Trump nunca trabajó como luchador, sino que fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE por haber frenado una investigación por tráfico sexual contra Vince McMahon.

Estas afirmaciones las hizo en el programa de “Piers Morgan Uncensored”: “Donald Trump solo está en el Salón de la Fama porque detuvo una investigación contra Vince McMahon, por asuntos sexuales”, reveló Ventura.

E indicó: “Que Trump sea miembro del Salón de la Fama es una tragedia para la WWE. Este tipo nunca ha pisado un ring. Tengo un buen amigo, Ken Patera, que fue el primer hombre en levantar 227 kg por encima de la cabeza, con 25 años en el mundo de la lucha libre y no está en el Salón de la Fama. Donald Trump no tiene cabida allí, unca se lo ganó”.

“¿Sabes lo que tuve que hacer para entrar en el Salón de la Fama de la lucha libre profesional? En un momento de mi carrera, luché 63 noches consecutivas seguidas. Así es como se entra en el Salón de la Fama”, destacó Ventura.

Absolute bombshell. Former Governor Jesse Ventura just alleged on live TV that Donald Trump only got into the WWE Hall of Fame because he used his power to stop a federal sexual investigation into Vince McMahon. The corruption is staggering. pic.twitter.com/Cwy8PBN6Xb — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 24, 2026

Lo invitó a pelear

Ventura retó al presidente Donald Trump a una pelea “si él quiere”, declarando “subamos los dos al ring a ver quien es el mejor”.

Ventura quien sirvió en la Marina durante la guerra de Vietnam antes de convertirse en un luchador de éxito y, posteriormente, en gobernador de Minnesota de 1999 a 2003, ha sido un acérrimo crítico del ICE y de la implicación de la administración Trump en Irán.

Aunque Ventura dijo que no tiene intención de presentarse de nuevo a gobernador, afirmó estar trabajando en algo que podría enviarlo “directamente a Washington y enfrentarse cara a cara con este tipo”, aunque más tarde admitió que no tiene nada que decirle a Trump.

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