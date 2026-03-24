Isis Sio, boxeadora de 19 años, despertó del coma tras sufrir violento nocaut en California

Isis Sio, boxeadora de 19 años que fue noqueada el pasado sábado en California por Jocelyn Camarillo, salió del coma inducido en el que se encontraba.

De acuerdo con un comunicado de la compañía encargada de promover la velada, ProBoxTV, Sio respira por sí misma y se le ha retirado el respirador.

“Tenemos noticias prometedoras que compartir. Isis ya no se encuentra en coma inducido, le han retirado el respirador y ahora respira por sí misma”, indicaron. Asimismo, el comunicado dejó claro que se sigue a la espera de “más información de su equipo médico”.

We have some promising news to share. Isis is no longer in a medically induced coma, has been taken off the ventilator, and is now breathing on her own. We are awaiting further updates from her medical team. — ProBox TV (@ProBox_TV) March 23, 2026

Sio fue noqueada en el primer round tras ser acorralada contra las cuerdas y recibir una ráfaga de cinco golpes consecutivos. La púgil oriunda de Dakota del Norte besó la lona, tuvo convulsiones después de ser noqueada y tuvo que ser retirada del ring en camilla.

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

La boxeadora de 19 años fue trasladada a un hospital cercano, donde se le tuvo que inducir el coma, del que horas más tarde despertó. Tras el hecho, las críticas no pararon de llover para los promotores debido a que es la segunda ocasión en la que Sio es noqueada.

El pasado 30 de enero fue noqueada en un asalto durante una función en Long Beach. Las críticas radican en que regresó al cuadrilátero en menos de dos meses.

Por su parte, Camarillo ha recibido una ola de mensajes negativos después del nocaut el pasado sábado. La boxeadora tuvo que compartir un comunicado defendiendo su honor.

“Mi rival ha estado en mi mente y estoy muy aliviada de que esté bien. Jamás me gustaría que algo malo le pasara en el ring. Este deporte es peligroso y todos nos metemos ahí sabiendo que hay un riesgo”, publicó el lunes Camarillo en sus redes sociales.

Camarillo obtuvo su primera victoria por nocaut el pasado sábado y su reacción de emoción y felicidad contrastó con la cruda imagen de Sio sufriendo en la lona, lo que generó la oleada de reproches.



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