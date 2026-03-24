Kylie Minogue y Margot Robbie nos hacen viajar en el tiempo

El videoclip de “Come into my world”, uno de los trabajos más recordados en la carrera de Kylie Minogue, acaba de recibir una reinterpretación inesperada que reunió a la artista con la actriz Margot Robbie.

La propuesta forma parte de una nueva campaña internacional de Chanel y ya comenzó a circular con fuerza en redes y plataformas.

Dos australianas, un mismo universo creativo

La producción retoma el espíritu del video original lanzado en 2002, año en el que Kylie Minogue apostó por un juego visual que multiplicaba su figura en una calle parisina, algo que rápidamente se convirtió en referencia del pop gracias a su enfoque urbano y al humor sutil que acompañaba cada repetición.

En esta nueva versión, el protagonismo recae en Margot Robbie, quien aparece desdoblada en distintas acciones dentro de una recreación minuciosa de una calle francesa. Una de sus versiones baja de un taxi, otra revisa títulos en una librería, una más avanza en bicicleta mientras otra acaricia a un perro en la acera.

Ese entramado, diseñado con precisión milimétrica, mantiene el efecto hipnótico del audiovisual original, pero con un aire contemporáneo que encaja con la estética habitual de la actriz.

Y es que la presencia de Minogue no queda en segundo plano. La cantante participa con un cameo que ya es visto con muy buenos ojos. Desde una ventana, con un jersey rosa, canta fragmentos de “Come into my world” mientras observa el movimiento coreografiado que sucede debajo, gesto que une su legado con la reinterpretación actual sin perder frescura.

Michel Gondry vuelve a su propio rompecabezas visual

Detrás de esta nueva pieza está un nombre que resulta familiar. El cineasta francés Michel Gondry, responsable del videoclip original, retomó las riendas del proyecto. Su regreso asegura coherencia estética, ya que su estilo surrealista y su habilidad para transformar escenas comunes en estructuras visuales casi matemáticas, fueron determinantes en el impacto que tuvo el video de 2002.

La canción, incluida en el álbum “Fever”, se convirtió en uno de los grandes éxitos de Minogue a principios de los 2000 y sigue siendo una pieza esencial en sus conciertos. Su influencia continúa vigente y esta producción para Chanel ratifica que el imaginario construido entonces mantiene vida propia más de veinte años después.

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