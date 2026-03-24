BTS afronta su vuelta con honestidad en su nuevo documental

El documental “BTS: The Return”, disponible en Netflix a partir del 27 de marzo, tiene muchos detalles que serán totalmente reveladores. En la producción se abordarán las grietas, las incertidumbres y la unión que sostuvo a los siete integrantes durante la creación de “Arirang”.

La cinta, dirigida por Bao Nguyen, sigue la etapa en la que el grupo instaló un cuartel creativo temporal en Los Ángeles para avanzar con nueva música, antes de regresar a Corea del Sur y terminar el álbum que marca su reactivación tras el servicio militar.

El documental explora quiénes son ahora

Uno de los puntos centrales del producto está en la vulnerabilidad que muestran los integrantes. Las cámaras enseñan dudas, roces y conversaciones incómodas sobre el rumbo sonoro del nuevo proyecto.

En el corazón de ese proceso aparece RM, obsesivo con los detalles y presente en la composición de todas las canciones, desde el sencillo “Swim” hasta la apertura “Body to Body”.

La producción también recoge intercambios tensos con Bang Si-hyuk, fundador de Hybe, y cabeza del sello BigHit, sobre cuál debía ser la versión final de “Body to Body”, que incluye un fragmento de una antigua grabación de “Arirang”, una melodía tradicional profundamente arraigada en la identidad cultural coreana.

“Quería que esta película fuera sólo una foto instantánea de un momento. No pretende ser una retrospectiva completa”, explicó Nguyen tras la función anticipada vista por EFE. Su intención, dijo, era capturar el presente emocional del septeto.

La intimidad desde dentro

El documental incorpora escenas que los muestran relajados, entre risas en una piscina o durante una cena colectiva. Pero nada se siente artificial. Nguyen reveló que repartió pequeñas cámaras a los integrantes. “Quería que documentaran cuando nuestro equipo no estuviera presente”, contó. Esas grabaciones, consideró, tienen algo “muy íntimo”, porque muestran cómo cada uno vive el proceso desde un ángulo diferente.

En ese retrato aparecen la energía cálida de Jimin, la determinación creativa de J-Hope y el impulso espontáneo de Jungkook.

Un regreso que ya mueve cifras

El temor por la reacción del público, una inquietud presente en varias conversaciones dentro del filme, quedó de lado rápidamente. Su concierto de vuelta, realizado en el corazón de Seúl y transmitido por Netflix, lideró la audiencia en 77 países, según datos de FlixPatrol.

Mientras tanto, “Arirang” superó los cuatro millones de copias vendidas en apenas unos días, de acuerdo con los reportes de Hanteo Chart.

Nguyen resume la esencia del documental en una frase: “La única manera en que pueden llevar el peso de la corona es a través de los siete”.

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