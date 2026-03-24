Entradas de hasta $4,185 para la final del Mundial 2026: la polémica que salpica a la FIFA

El Mundial 2026 todavía está lejos, pero los precios de sus entradas ya están generando indignación. En las últimas horas, se conocieron valores que superan los $4,000 dólares para la final, lo que desató denuncias y críticas contra la FIFA. Para muchos fanáticos, asistir al partido más importante del torneo podría convertirse en un lujo inaccesible.

Es más: ya hay una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea por haber “abusado de su posición de monopolio”. Veamos los detalles.

Denuncian a la FIFA por entradas de hasta $4,185 para la final

La FIFA enfrenta una denuncia por la venta de entradas para el Mundial 2026, luego de que salieran a la luz paquetes que alcanzan los $4,185 dólares para la final. La presentó la Organización de Aficionados Europeos (FSE por sus siglas en inglés), acompañada de otra entidad que defiende los derechos de los consumidores.

La acción legal cuestiona no solo los precios, sino también el sistema de comercialización de boletos, que según los demandantes podría favorecer a opciones premium y dejar a muchos fanáticos fuera del acceso real.

Los altos precios de las entradas para la final del Mundial 2026 y el sistema de venta están en el centro de la denuncia contra la FIFA. Crédito: Imagen generada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué dice la denuncia contra la FIFA

La presentación judicial apunta directamente al modelo de venta de entradas para el Mundial 2026. Según lo planteado, el sistema priorizaría paquetes de hospitalidad y experiencias exclusivas —mucho más caros— por sobre la venta masiva de entradas estándar.

El reclamo sostiene que se promueven accesos premium con precios elevados y que hay poca claridad sobre la disponibilidad de entradas más económicas. Y subraya que el sistema podría limitar el acceso equitativo para los aficionados.

Aunque estos paquetes incluyen servicios adicionales, la denuncia cuestiona que se conviertan en la principal vía de acceso para eventos clave como la final.

Cuánto costarían las entradas para la final del Mundial 2026

Según reportes recientes, algunos paquetes y accesos premium para la final del Mundial 2026 alcanzan cifras cercanas a los $4,185 dólares. Estos valores corresponden a categorías exclusivas, con servicios adicionales y ubicaciones privilegiadas.

Sin embargo, incluso en fases anteriores del torneo, los precios ya muestran una tendencia al alza que preocupa a los aficionados.

El Mundial más caro de la historia

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, apunta a ser el más grande… y también uno de los más caros.

Hay varios factores que influyen: alta demanda global, sedes en grandes ciudades de EE.UU. y mayor presencia de paquetes VIP. Todo esto empuja los precios hacia niveles nunca antes vistos en una Copa del Mundo.

Qué opciones tendrán los fanáticos

No todas las entradas tendrán estos valores extremos. Como en ediciones anteriores, habrá distintas categorías:

Entradas estándar (más accesibles).

Preventas oficiales.

Loterías de tickets.

Paquetes hospitality (los más caros).

El problema es que, en muchos casos, los boletos más accesibles son los más difíciles de conseguir.

El Mundial 2026 promete ser histórico dentro y fuera de la cancha. Pero si los precios siguen en esta línea, para muchos fanáticos la experiencia quedará limitada a verla por televisión.

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