Luis Fernando Tena no podrá dirigir a Guatemala tras doble operación de vesícula

Luis Fernando Tena no podrá dirigir a Guatemala en la próxima fecha FIFA luego de someterse a un par de cirugías de la vesícula biliar. El procedimiento quirúrgico lo obligará a ausentarse temporalmente de sus funciones al frente de la Bicolor.

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, confirmó a ESPN el parte médico de Tena y su imposibilidad de viajar a Europa.

Tena se sometió a una intervención de la vesícula biliar, pero una infección lo obligó a ser operado por segunda ocasión, lo que ha obligado a que su proceso de recuperación sea más lento.

“El profe Tena fue operado de la vesícula, se le infectó y le tuvieron que hacer otra intervención. Él está en México y los médicos dijeron que no podía hacer un viaje tan largo. No autorizaron el viaje y sí está descartado”, expresó el dirigente.

Tena se encuentra en México y será su asistente técnico Salvador Reyes quien asuma la responsabilidad en el banquillo para dirigir a Guatemala en el encuentro amistoso contra Argelia en Génova, Italia.

En los últimos entrenamientos del pasado viernes y sábado no se vio a Luis Fernando Tena, sino a Salvador Reyes dirigiendo las sesiones en el Centro de Alto Rendimiento.

¡AFINANDO DETALLES! 🇬🇹💪🏽💙⚽️



Nuestra azul y blanco realizó entrenamiento matutino en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento bajo la dirección técnica del Prof. Salvador Reyes.#VamosGuate #ModoSelección #SeleMayor pic.twitter.com/uoLVXLOp1Y — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) March 21, 2026

Guatemala enfrentará a Argelia en su segundo encuentro amistoso de este año en la primera fecha FIFA de 2026. El pasado mes de enero disputó un partido Canadá en Estados Unidos en el que cayó derrotado 1-0.

Para este parón de selecciones, Guatemala solo jugará un encuentro en vez de dos debido a que su compromiso ante Argentina fue suspendido.

Luis Fernando Tena fue nombrado oficialmente como entrenador de la selección de Guatemala en diciembre de 2021, cuando la Fedefut lo presentó como el técnico encargado del nuevo proceso rumbo a la Copa Oro, la Nations League y las eliminatorias mundialistas.

El entrenador mexicano de 68 años ha sacado adelante un proceso con registro de 60 partidos con la Bicolor. El balance es de 25 victorias, 13 empates y 22 derrotas entre amistosos, Liga de Naciones de la Concacaf, Copa Oro y Eliminatoria Mundialista.

El pasado mes de diciembre, Guatemala anunció la renovación de contrato de Tena hasta el 2030.



Sigue leyendo:

· Lágrimas de la eliminación: el llanto desconsolado del utilero de Guatemala se vuelve viral

· Cristiano Ronaldo supera a la leyenda de Guatemala Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador en eliminatorias mundialistas

· Repechaje FIFA: ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Bolivia vs. Surinam?