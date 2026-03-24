NY incluida: Camilo anuncia su gran gira para este 2026

El 2026 será un año de viajes, escenarios llenos y nuevas canciones para Camilo. El cantautor colombiano confirmó su esperado “Camilo Worldwide Tour 2026”, una propuesta que lo llevará a presentarse en más de 15 países y que reunirá distintas etapas a lo largo del calendario, desde junio hasta finales de diciembre.

El anuncio llegó mediante un comunicado donde se detalla que el artista, ganador de seis Grammy Latino, abrirá su recorrido europeo de su gira en España en junio, mientras que el tramo americano comenzará en México en agosto. En ambas fases, sus seguidores podrán escuchar sus canciones más conocidas y también adelantos del que será su quinto álbum de estudio, previsto para estrenarse este mismo año.

Un panorama de conciertos que cruza continentes

El recorrido europeo iniciará el 13 de junio en Tenerife y pasará por Londres, París, Milán, Dietikon, Berlín y Ámsterdam, donde cerrará esa primera etapa. Después, Camilo retomará los escenarios a finales de agosto en distintas ciudades mexicanas, con fechas que cubrirán desde Ciudad de México hasta Acapulco a lo largo de septiembre.

La gira continuará por el Caribe y Estados Unidos en octubre, con paradas en San Juan, Santo Domingo, Miami, Orlando, Chicago y un final muy esperado en Nueva York el 17 de ese mes.

La ruta sudamericana también ocupará un espacio importante en el calendario, con presentaciones en Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile, Arequipa, Lima, Quito, Cuenca y un gran cierre en Bogotá el 12 de diciembre.

Un momento sólido para su carrera

Los números que acompañan a Camilo le dan un impulso extra a lo que será esta nueva gira del colombiano. Con más de 121 millones de seguidores globales, 25,000 millones de reproducciones acumuladas y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, el artista se mantiene entre los latinos más influyentes de la escena internacional.

Ese respaldo parece ser el motor detrás de un tour que busca abrazar varias geografías y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa creativa, como bien él sabe hacer.

Sigue leyendo:

La increíble sorpresa que Evaluna le dio a Ricardo Montaner

BTS arrasó con cifras inéditas en el debut de “Arirang”

Shakira hace oficial su residencia en Madrid